Après avoir rencontré un joli succès avec Subnautica et son DLC Below Zero, surtout sur Steam où le jeu a vraiment cartonné avant de s'exporter sur d'autres plateformes, Unknown Worlds s’apprête désormais à replonger les joueurs dans les profondeurs d’un océan extraterrestre avec Subnautica 2, attendu pour cette année en accès anticipé. Officialisé en octobre 2024, le titre est depuis resté extrêmement discret, en dehors de quelques dev logs publiés sur YouTube. Un joueur aurait cependant eu l’occasion d’approcher le jeu très récemment, ce qui lui permet aujourd’hui de dévoiler quelques détails inédits à son sujet.

De possibles informations en fuite pour Subnautica 2

Avant toute chose, on préfère néanmoins vous prévenir : tout ce que vous allez lire dans les lignes qui suivront est à prendre avec de grosses pincettes. Il s’agit en effet de déclarations réalisées par un internaute sur Reddit, qui affirme avoir réussi à accéder à une version playtest de Subnautica 2 de façon tout à fait officieuse. Et si la méthode décrite pour ce faire est quelque peu complexe à comprendre, il est néanmoins revenu avec des détails qui, s’ils s’avèrent, sont extrêmement intéressants.

Tout d’abord, le joueur affirme que contrairement à ses prédécesseurs, Subnautica 2 commence directement au fond de l’océan, et non à la surface. Une approche qui, selon lui, « est assez intéressante et suscite la peur », même si elle n’est que de courte durée puisque l’on est ensuite rapidement propulsé à la surface. Bien qu’il se passe sur une nouvelle planète, le jeu ferait également quelques échos au premier Subnautica et à son spin-off, Below Zero, en mentionnant des personnages comme Ryley et Marguerit à travers le PDA.

Autre point intéressant, Subnautica 2 introduirait une nouvelle mécanique de gameplay : la modification génétique. Celle-ci permettrait aux joueurs de modifier les gènes de leur personnage pour mieux s’adapter aux conditions les plus extrêmes. « Cela explique en partie pourquoi vous pouvez commencer si profondément, et c’est un élément important de l’histoire. J’étais nerveux à l’idée d’utiliser cette mécanique au départ mais plus je l’ai utilisée, plus elle faisait sens » précise l’internaute. « Une section du PDA présente vos adaptations ».

Un jeu terrifiant, et potentiellement compatible VR

Enfin, que les joueurs soucieux de savoir si Subnautica 2 gardera son côté flippant et claustrophobique se rassurent : c’est visiblement le cas. D’ailleurs, l’internaute aurait pu faire la rencontre d’un nouvel ennemi, le « Collecteur Léviathan », qui disposerait d’une animation « terrifiante ». « J’ai dû dépasser les frontières du playtest pour le voir, mais je pense qu’entre ça et l’UEVR, j’ai besoin d’une nouvelle paire de sous-vêtements » assure-t-il, en invitant alors les joueurs à revoir de plus près ce que le studio a déjà dévoilé pour en avoir un aperçu.

Car c’est aussi cela, le dernier point à retenir de toutes ces informations. Alors qu’Unknown Worlds n’a pour l’instant confirmé aucune prise en charge de la VR pour le jeu, l’internaute affirme de son côté que Subnautica 2, développé sous Unreal Engine 5.5.4, est actuellement compatible avec l’UEVR. Ce qui lui a permis de jouer au titre à l’aide d’un casque Meta Quest Pro via Virtual Desktop. « J’obtiens 90 FPS avec les paramètres de jeu élevés » indique-t-il d’ailleurs à ce sujet, sans donner plus de précisions quant à son setup.

Mais encore une fois, insistons bien là-dessus : tout ceci reste à prendre avec des pincettes. Car aussi crédibles ces informations puissent-elles être, elles ne sont en aucun cas tirées d’un playtest officiel. Pas plus que d’une communication encadrée par le studio. Cela étant, à moins d’un report inattendu, Subnautica 2 devrait prochainement entrer en phase d’accès anticipé, ce qui permettra alors de vérifier la véracité de toutes ces informations. Il ne reste plus qu’à attendre qu’Unknown Worlds prenne la parole.

Source : Reddit