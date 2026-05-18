Subnautica 2 est un franc succès et tout le monde en parle, et pour cause, le jeu est très bon malgré son statut d'early access. Beau, intriguant, prenant… les retours sont globalement très positifs, mais il reste encore beaucoup à faire. Peu avant notre première prise en main, les développeurs nous avaient confié qu'ils avaient de grands projets pour le jeu et que deux mises à jour importantes sortiraient peu après sa sortie en early access. Unknown Worlds a finalement diffusé plus largement l'information en dévoilant une vaste feuille de route qui fait déjà des heureux.

Le contenu de la prochaine mise à jour de Subnautica 2 déjà dévoilée

Subnautica 2 est voué à changer et à grandir. Comme le premier jeu en son temps, puis son spin-off, il va étoffer son gameplay au fil des mises à jour et le contenu de certaines est déjà connu. La première mise à jour à venir va déjà se concentrer sur l'expérience globale. On peut ainsi s'attendre à des changements concernant les biomods, ces compétences passives et actives que l'on peut équiper au fil de nos découvertes.

De même, il faut s'attendre à du nouveau concernant l'infection qui se répand dans les fonds marins et peut transformer la faune et la flore locales. Subnautica 2 fera également d'autres ajustements sur le système de construction et de stockage des véhicules, ou encore sur la base de données, sorte de codex que l'on peut également compléter en scannant tout ce qui nous entoure. Parmi les ajouts principaux, on notera aussi de nouveaux emplacements pour les Biomods, ainsi que de l'espace de stockage supplémentaire. Ça ne sera pas de trop.

La feuille de route de Subnautica 2

Une tonne de contenu à venir

La seconde mise à jour sera quant à elle dédiée au multijoueur, l'une des principales nouveautés de Subnautica 2. Des mécaniques de jeu seront ajoutées, comme la possibilité de secourir ses alliés, ou encore de leur parler à l'aide d'un chat vocal localisé directement intégré au jeu, ou encore la possibilité d'échanger des objets entre joueurs.

Enfin, plus tard, Subnautica 2 aura le droit à de nouveaux biomes pour étoffer les 10 déjà présents dans le jeu, mais aussi de nouvelles créatures, dont des Léviathans, de nouveaux objets et véhicules et un nouveau chapitre pour l'histoire principale. Un vaste programme qui fait déjà des heureux. Sur le Discord officiel jusqu'à X, les joueurs font part de leur satisfaction et surtout de leur hype d'en découvrir davantage. Subnautica 2 est pour le moment disponible sur PC et Xbox Series, mais aussi dans le Xbox Game Pass.