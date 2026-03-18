Les choses semblent enfin en passe de s’améliorer pour Subnautica 2. Dans la tourmente depuis l’été dernier, le futur titre d’Unknown Worlds était en effet embourbé dans une situation légale plus que délicate, qui opposait la direction du studio aux grandes pontes de chez Krafton. Résultat : alors que l’accès anticipé du jeu était initialement attendu pour 2025, il a finalement été reporté à 2026, sans plus de précision. En tout cas jusqu’à aujourd’hui, puisque nous avons désormais une idée plus précise de la fenêtre de lancement du jeu.

Subnautica 2 se trouve enfin une nouvelle fenêtre de sortie

Comme révélé par nos confrères de chez IGN, c’est donc au mois de mai 2026 qu’Unknown Worlds lancera officiellement l’accès anticipé de Subnautica 2 sur Xbox et PC, même si la date exacte reste pour l’heure à définir. Steve Papoutsis, le directeur du studio, a néanmoins tenu à remercier toutes les équipes pour l’occasion, dans un message aujourd’hui partagé par IGN. « Au cours des neuf derniers mois, vous avez travaillé d'arrache-pied pour mener Subnautica 2 vers la ligne d'arrivée » peut-on notamment lire.

« Ces efforts ont abouti à un jeu dont nous sommes vraiment fiers, un jeu dont chacun d'entre nous, ainsi que nos partenaires chez Krafton, avons unanimement décidé qu'il était prêt pour une sortie en accès anticipé en mai ». Et visiblement, les joueurs peuvent s’attendre à de belles surprises pour l’occasion. « Grâce à votre dévouement et à votre talent, nous avons ajouté de nouveaux chapitres à l'histoire, créé de nouvelles créatures et de nouveaux biomes, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités » révèle le boss de Subnautica 2 dans son message.

« Forts de ces progrès significatifs, nous avons passé avec succès l'évaluation de Krafton la semaine dernière et sommes désormais prêts à entamer notre phase de développement ouvert aux côtés de notre communauté. Nous sommes convaincus d'avoir atteint un stade où nous pouvons offrir une expérience que nos joueurs vont adorer ». Avant de conclure : « Nous sommes impatients de travailler avec Ted Gill pour assurer une transition en douceur et œuvrer à un lancement réussi. Notre priorité est de mettre Subnautica 2 entre les mains de la communauté ».

Le litige opposant le studio à l’éditeur prend un nouveau tournant

Autant dire qu’il s’agit-là d’une belle victoire pour Unknown Worlds, donc, qui semble enfin voir le bout du litige qui l’opposait à Krafton depuis des mois. Car comme nous venons tout juste de l’apprendre, après avoir attaqué l’éditeur pour dénoncer un licenciement abusif, Gill et plusieurs de ses collègues ont finalement obtenu gain de cause auprès de la justice, qui a imposé à Krafton la réintégration immédiate de l’ancien boss d’Unknown Worlds à son poste. Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que tout se passe pour le mieux pour Subnautica 2 à l’avenir.

Source : IGN