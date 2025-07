C’était l’un des jeux les plus attendus de 2025. Subnautica 2, prévu en accès anticipé cette année, promettait d’élargir l’univers sous-marin culte avec un nouveau monde, du multijoueur et une ambition revue à la hausse. Mais une annonce récente a semé le doute. Le 2 juillet, l’éditeur Krafton a révélé que les trois cofondateurs d’Unknown Worlds Ted Gill, Charlie Cleveland et Max McGuire, ont été écartés du studio. Une décision brutale, annoncée comme effective immédiatement. Tout ceci intervient après les récents leaks.

Un changement brutal qui surprend tout le monde pour Subnautica 2

Dans son communiqué, Krafton annonce que Steve Papoutsis, ancien PDG de Striking Distance (The Callisto Protocol), reprend désormais les rênes d’Unknown Worlds. Il dirigera à la fois la gestion du studio et la direction créative de Subnautica 2. Officiellement, l’éditeur dit avoir tenté de garder les créateurs impliqués, mais ne précise ni les raisons exactes de leur départ, ni s’il s’agit d’un choix ou d’une éviction pure et simple.

Cette annonce a provoqué une vague d’inquiétude dans la communauté. Sur le Discord officiel du jeu, les messages se multiplient. Beaucoup craignent que le développement de Subnautica 2 perde son âme, voire change de cap. Certains s’interrogent aussi sur les conditions dans lesquelles cette décision a été prise, d’autant que l’équipe interne semble elle-même dans le flou.

La crainte d’un virage “triple A” et du crunch

L’arrivée de Steve Papoutsis ne rassure pas tout le monde. Son ancien studio, Striking Distance, avait été critiqué pour sa gestion et sa pression sur les développeurs. À l’inverse, Unknown Worlds avait jusqu’ici une réputation de studio indépendant, créatif, et plutôt humain. Pour les fans, il y a donc un vrai risque que Subnautica 2 perde en liberté et adopte une structure plus rigide, centrée sur la rentabilité.

Un employé a d’ailleurs confirmé que l’équipe attend toujours des réponses de la part de Krafton. Même les développeurs semblent découvrir cette nouvelle direction en même temps que le public. Ce manque de clarté renforce l’impression d’un changement précipité, imposé par la direction sans réelle concertation.

Quelles conséquences pour Subnautica 2 ?

Officiellement, le développement continue. Subnautica 2 reste prévu pour une sortie en accès anticipé cette année. Le jeu doit introduire une exploration coopérative, un monde plus vaste, et profiter des capacités de l’Unreal Engine 5. Mais dans les faits, difficile de ne pas imaginer que ce bouleversement en interne aura des conséquences. Peut-être pas visibles immédiatement, mais bien réelles.

On sait que de nombreux projets ambitieux ont déjà été fragilisés par des décisions de ce type. Même avec les meilleures intentions, un changement de direction en cours de route peut altérer le ton, les priorités, voire la vision artistique d’un jeu. Les promesses faites en amont pourraient ne pas toutes être tenues.

