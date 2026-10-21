Pendant deux bonnes décennies, Shigeru Ohmori aura marqué le monde de Pokemon de son empreinte. De son arrivée en tant que concepteur sur Rubis et Saphir à son rôle de directeur sur des épisodes comme Écarlate et Violet, Légendes Z-A ou encore récemment Pokemon Pokopia, le créateur aura longtemps contribué à la franchise de Game Freak. Avec son prochain projet, Ame Nochi Hare Onna, celui-ci changera toutefois radicalement d’univers, et proposera « un jeu complètement original » dans le catalogue du studio.

Après Pokemon, ce créateur de Game Freak change radicalement d’univers

En effet, après Beast of Reincarnation plus tôt cette année, Game Freak entend visiblement continuer à enrichir son catalogue avec des licences autres que Pokemon, à laquelle il est naturellement associé par le public. Et cela passera notamment par Ame Nochi Hare Onna, un nouveau jeu free-to-play dirigé par Ohmori en personne, qui mettra en scène des filles dotées de pouvoirs magiques. La particularité du concept, toutefois, reposera sur le fait que ceux-ci pourront évoluer en fonction de la tenue portée par les héroïnes, mais aussi de la météo.

Une idée tout à fait originale, donc, qui est venue à l’ancien directeur de Pokemon Écarlate et Violet… en regardant sa femme faire la lessive. Interrogé par Famitsu à ce sujet, il a également expliqué avoir eu envie « d’explorer en profondeur le concept des personnages bishojo », tout en créant une expérience « solidement ancrée dans la vie réelle, avec un sentiment de réalité quotidienne ». C’est ainsi que lui est venue l’idée de la mécanique liée à la météo dans Ame Nochi Hare Onna, qui est une donnée régulièrement consultée par les japonais sur leur téléphone.

Un jeu au concept original

Plus concrètement, le gameplay du nouveau titre d’Ohmori proposera aux joueurs de patrouiller dans les rues de la ville avec leur groupe de filles magiques, les « Hare Onna », tout en se livrant à des combats au tour par tour contre des monstres issus de déchets dotés de conscience. Pour cela, il faudra notamment compter sur le pouvoir des tenues offertes par Ame Nochi Hare Onna, les « Hare-gi », qui pourront se salir au fil du temps et devront donc être lavées puis séchées pour pouvoir conserver toute leur puissance.

En parallèle, la météo aura également un rôle important à jouer, en impactant par exemple le temps que mettront les tenues fraîchement lavées des héroïnes à sécher. Pour autant, comme précisé par Ohmori auprès de Famitsu, Ame Nochi Hare Onna ne sera pas un jeu pensé pour empiéter sur la vie quotidienne des joueurs. Il s’agira au contraire d’une expérience pensée pour occuper les moments de creux dans la journée, avec des sessions pouvant se limiter à 5 ou 10 minutes environ en fonction des patrouilles réalisées.

Ame Nochi Hare Onna sera-t-il disponible en France ?

Bref, autant dire que nous avons ici affaire à un concept on ne peut plus original, pour ne pas dire tout simplement étrange. Cela dit, l’objectif du créateur étant de s’éloigner de l’univers de Pokemon pour tenter de nouvelles expériences, on peut dire qu’il s’y prend de la meilleure des manières. Reste maintenant à savoir si Ame Nochi Hare Onna arrivera jusqu’à nous un jour. Car pour l’heure, le titre est uniquement annoncé pour une sortie sur iOS et Android au Japon, où il sera disponible à compter de cet hiver.

Source : Famitsu (via Automaton)