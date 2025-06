Si les adaptations de jeux vidéo ont aujourd’hui assurément gagné en qualité de production et en fidélité par rapport aux jeux dont ils s’inspirent, à une certaine époque, c’était encore très loin d’être le cas. Street Fighter peut par exemple en témoigner, la franchise de Capcom ayant connu plusieurs adaptations massacrées par la critique au fil des décennies. Aujourd’hui, l’éditeur japonais semble toutefois bien décidé à corriger le tir avec une nouvelle adaptation supervisée par la société Legendary, qui vient tout juste de trouver l’une de ses têtes d’affiche.

Le film Street Fighter nous présente sa future Chun-Li

En effet, nous venons de l’apprendre grâce au média Deadline, c’est l’actrice canadienne Callina Liang qui a été choisie pour incarner Chun-Li, spécialiste des arts martiaux et officière d’Interpol, à l’écran. Un personnage alors bien connu des fans de la licence, dont la première apparition remonte à Street Fighter 2 en 1991. Liang, dont la carrière débute tout juste, a récemment pu être aperçue dans les films Presence et Bad Genius, tous deux sortis en 2024, ainsi que dans les séries Tell Me Everything et le gros succès Foundation sur Apple TV+. Charismatique, femme d'action... Callina Liang semble parfaite pour interpréter la combattant sur grand écran.

Callina Liang © Alvaro Goveia

Le casting se complète !

Elle rejoint ainsi un casting pour l’instant composé d’Andrew Koji, qui incarnera le personnage de Ryu, et de Noah Centineo, qui prêtera quant à lui ses traits au personnage de Ken Masters. Les acteurs Jason Momoa, Roman Reigns et Orville Peck ont quant à eux été choisis pour incarner les personnages de Blanka, Akuma et Vega dans cette nouvelle adaptation de Street Fighter, sur laquelle bien peu de détails ont pour l'instant été révélés. La compagnie Legendary s’est d’ailleurs bien gardée de faire de quelconques commentaires sur ce futur film, annoncé depuis 2023.

Tout ce que l’on sait, c’est que ce reboot de Street Fighter sera réalisé par Kitao Sakuri, que l’on a récemment pu voir à l’œuvre sur le film Bad Trip mais aussi sur la série Twisted Metal. Il s’agira de la quatrième adaptation de la franchise à ce jour. Elle fera ainsi suite aux films Street Fighter et Street Fighter: The Legend of Chun-Li, respectivement sortis en 1994 et 2009, mais aussi à la web-série britannique Street Fighter: Assassin’s Fist, diffusée en 2014. Aux dernières nouvelles, le film serait toujours prévu pour le printemps 2026, sans plus de précision.

Source : Deadline