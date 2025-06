Les choses semblent définitivement s’activer autour du film live-action Street Fighter depuis quelques jours. Annoncée en 2023 par Legendary, l’adaptation du célèbre jeu de combat de Capcom est pour l’instant bien mystérieuse, la compagnie n’ayant pas encore précisé ses plans vis-à-vis de ce nouveau film. Néanmoins, il apparaît que les choses avancent bien en coulisses puisque rien que cette semaine, ce ne sont pas un, mais bien deux personnages du jeu qui ont trouvé leur interprète.

Après Chun-Li, Street Fighter trouve son Balrog

En effet, nous vous en parlions il y a quelques jours, l’actrice canadienne Callina Liang vient tout juste d’être confirmée pour le rôle de Chun-Li, combattante emblématique de Street Fighter depuis la sortie du deuxième épisode en 1991. Et elle n’est pas la seule à avoir rejoint le casting dernièrement puisque comme nous l’apprend The Hollywood Reporter, le film vient également tout juste de trouver son Balrog… en la personne de Curtis « 50 Cent » Jackson.

Le rappeur américain, qui est également connu pour ses nombreux rôles au cinéma, va donc prêter ses traits au boxeur apparu pour la première fois en tant que boss de Street Fighter 2, avant de devenir jouable dans la version Champion Edition de ce même épisode. Connu sous le nom de Mike Bison au Japon, ce personnage, très inspiré du boxeur Mike Tyson, est notamment connu des fans de Street Fighter pour être le garde du corps de Master Bison, le principal antagoniste de la franchise.

50 Cent © Suzanne Delawar / 50 Cent Photographer

Si Legendary a une nouvelle fois refusé de commenter l’information, les sources de The Hollywood Reporter indiquent toutefois que 50 Cent aurait d’ores et déjà entamé son entraînement intensif pour le rôle, pour lequel il souhaiterait réaliser ses propres cascades. Pour rappel, ce film Street Fighter sera réalisée par Kitao Sakurai (The Eric Andre Show), et vise actuellement une sortie en salles pour le printemps 2026. Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Roman Reigns et Orville Peck ont également été confirmés au casting pour les personnages de Ryu, Ken, Blanka, Akuma et Vega.

Source : The Hollywood Reporter