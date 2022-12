Dans les prochains jours, vous allez pouvoir faire chauffer votre stick pour enchaîner les Hadôken et Shoryuken sur Street Fighter 6. Comment ? On vous donne tous les détails.

Vous allez avoir une occasion de découvrir Street Fighter 6 sans bouger de chez vous grâce à la bêta fermée.

Tout savoir sur la bêta fermée de Street Fighter 6

Ce n'est pas encore la version finale du jeu, mais Street Fighter 6 revient pour une bêta fermée dans les prochains jours. Un petit cadeau de la part de Santa Capcom.

D'abord, sachez que celle-ci sera en ligne du vendredi 16 décembre à 9h au lundi 19 décembre à la même heure. Une version d'essai disponible pour ceux qui se seront inscrits à cette adresse, et qui concerne toutes les plateformes (PS5, Xbox Series X|S et PC Steam). Il faudra avoir lié votre Capcom ID au compte de votre machine et ce avant de réclamer un accès.

Mais même en remplissant le formulaire, votre place n'est pas garantie. La sélection se fait par tirage au sort et non sur une base de « premiers arrivés, premiers servis ». En revanche, bonne nouvelle si vous avez déjà participé à la précédente bêta fermée de Street Fighter 6 : vous aurez juste à lancer l'application pour continuer à distribuer des bourre-pifs.

Contenu prévu (personnages jouables, niveaux, modes)

En termes de contenus maintenant, il y aura les combattants jouables suivants : Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri et Ken. Ils pourront tous se battre dans les niveaux : Salle d'entraînement, Le Macho Ring, Centre de Metro City, Temple de Genbu, Porte-avions Byron Taylor et Tian Hong Yuan.

Les modes de jeu ne seront pas en reste avec :

Création du personnage pour éventuellement donner vie à des monstres

Matchs classés

Matchs non classés

Matchs du Battle Hub

Tournois ouverts

Mode Entraînement

Centre du magasin de marchandises

Combats extrêmes (quotidien)

Game Center (quotidien)

Défis (quotidien)

Cabine de DJ

Lieu de photos

Configuration PC pour la version d'essai de SF6

Contrairement aux consoles où Street Fighter 6 tournera dans les meilleures conditions d'entrée, sur PC, il va falloir inspecter votre configuration. Mais voici les recommandations de Capcom pour gagner du temps.