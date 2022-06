Annoncé avec un trailer qui tabasse, Street Fighter 6 ne sera disponible qu'en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Mais les visiteurs de la Japan Expo 2022 auront une présentation en avant-première dans quelques jours. Et surtout un accès à des bornes pour essayer le jeu.

Street Fighter 6 à la Japan Expo 2022

Street Fighter 6 sera jouable à la Japan Expo 2022 du jeudi 14 au dimanche 17 juillet prochains. Les bornes de jeux, PlayStation 5 exclusivement, seront localisées au Stand Street Fighter (N°E656). Que contiendra cette démo ? Quatre combattants avec Chun-Li, Ryu, Jamie et Luke. Une infime partie du roster. Malheureusement, pas de Guile pour cette première française et européenne.

Les visiteurs découvriront également le nouveau système de commentaires en temps réel de Street Fighter 6, ainsi que différents types de contrôles. Ceux dits « classiques » et les « modernes ». Ces derniers ont des commandes simplifiées pour les nouveaux venus qui pourront exécuter des coups spéciaux sans trop forcer. « Les coups spéciaux sont plus ici plus faciles à exécuter en combinant une unique pression sur un bouton et une direction » précise Capcom.

Une présentation en plus de la démo

Si vous ne souhaitez pas vous frotter à l'ordinateur ou à d'autres visiteurs, il y aura aussi une présentation de SF6. Elle sera menée sur scène par les joueurs Luffy, Mister Crimson, Gen1us, et les youtubeurs Bob Lennon et Benzaie.