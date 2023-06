Street Fighter 6 devrait faire évoluer et chambouler les choses avec cet épisode. Notamment au niveau de son combat avec une fonctionnalité de commentaires en temps réel. De quoi enthousiasmer le meilleur des joueurs et faire rager le plus incompétent. Mais hélas le jeu ne réserve pas que de bonnes surprises puisque l'on vient d'apprendre que Capcom vient de faire un choix très polémique...

Capcom vient t-il de faire le mauvais choix ?

Alors que tout le monde attend le jeu avec impatience (ou presque), les fans râlent déjà à cause du choix du système anti-piratage de Street Fighter 6. Pour faire simple, la version PC de SF6 a été mise à jour pour inclure une référence aux systèmes Denuvo lors de son lancement. Cela intervient seulement quelques jours avant le lancement officiel qui doit débuter le 2 juin 2023. Cela va même plus loin car sur Steam DB qui fait référence à tous les changements de codes de Steam, la fiche jeu fait référence à la fois à Denuvo Anti-Tamper (le système anti-piratage) ainsi qu'à un système pour limiter l'utilisation d'une seule clé de jeu à cinq PC par jour. Une solution double qui risque donc de poser doublement problème.

D'autant que cela a souvent été contourné dans le passé, ce n'est donc pas entièrement une solution miracle. Par contre son usage à un impact réel sur les performances d'un jeu vidéo puisque de nombreuses tâches tournent en arrière fond. Il n'y a aucun moyen de savoir à l'heure actuelle si ces problèmes se manifesteront dans Street Fighter 6 mais c'est tout de même une mauvaise nouvelle pour ceux qui éspèrent une optimisation maximale. Surtout dans un jeu de combat où le framerate est très important

Street Fighter 6 c'est quoi et ça sort quand ?

Street Fighter 6 est prévu pour le 2 juin 2023 sur PS4,PS5, Xbox One et Xbox Series mais aussi PC. Au niveau des points positifs de ce nouvel épisode on notera notamment le mode Battle Hub qui est un gros hommage aux bornes d'arcade, le nouveau système de commentaire, le mode solo et globalement son gameplay de qualité. On a donc affaire à un grand jeu. Il serait dommage de tout gâcher sur PC avec un mode qui vient détruire l'optimisation.

De votre coté, que pensez-vous de l'usage du système anti-piratage Denuvo sur la version PC de SF6 ? Est-ce un élément qui pourrait vous faire acheter le jeu sur console ?