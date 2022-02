La semaine commence bien pour les mordus de versus fighting avec l'annonce de Street Fighter 6. L'éditeur japonais s'est toutefois retenu de divulguer des détails importants sur ce nouvel épisode.

Street Fighter 6, une exclu nouvelle génération ?

Comme on peut le voir dans le court teaser vidéo, Ryu, plus affûté que jamais et barbu, reviendra aux côtés de Luke. Il s'agit bien de la seule information concrète à se mettre sous la dent puisque Capcom nous demande d'attendre cet été pour en savoir plus.

On s'interroge donc en attendant, notamment sur les plateformes concernées. Est-ce que Street Fighter 6 sera une exclu PlayStation et PC, comme Street Fighter V, ou une sortie multiplateforme ? The King of Fighters XV, disponible depuis quelques jours, a lui abandonné toute exclusivité à l'inverse de KOF 14.

Un opus sans Yoshinori Ono

En tout cas, une page se tourne avec un volet qui vivra sans le producteur Yoshinori Ono, qui a fondé son studio. Qui pour prendre les rênes ? Yusuke Hashimoto, producteur de Bayonetta et réalisateur de Bayonetta 2, intègre Street Fighrer VI comme game designer. Il est rejoint par le producteur Kazuhiro Tsuchiya qui est désormais associé à la franchise.

Voilà pour les maigres infos. Quid du suivi du jeu ? S'il suit les traces de son prédécesseur, vous allez avoir de quoi faire. SF5 a reçu des contenus pendant six ans, avec l'introduction en décembre de Luke, le 45ème combattant. Street Fighter 6 recevra t-il autant de versions ? C'est fort probable si Capcom veut perdurer dans le temps et relancer l'intérêt à différents moments. De quoi tenir jusqu'à Street Fighter 7 en somme.

Etes-vous contents de cette annonce ? Auriez-vous préféré quelque chose de plus percutant avec une vidéo de gameplay ? A votre avis, Street Fighter 6 est une exclusivité PS5 ou un jeu multi PlayStation 5, Xbox Series et PC, voire Switch via le cloud ?