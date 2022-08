Après la victoire de Kawano au tour de Street Fighter 5 lors de l'EVO 2022, Capcom a enflammé les allées du championnat et la Toile avec des nouveautés sur Street Fighter 6. Voici Kimberly et Juri.

Kimberly et Juri au roster de Street Fighter 6

Si Kimberly était déjà annoncée, l'apparition de Juri semble confirmer le leak des 22 personnages jouables de Street Fighter 6. Les deux demoiselles, bien différentes l'une de l'autre, rejoignent de ce fait leurs camarades Ryu, Guile, Jamie, Luke et Chun-Li.

Kimberly allie ses talents de ninja à son amour de la pop-culture des années 80 pour créer un style de combat à la fois déstabilisant et dangereux. Juri est de retour, avec toujours autant de malice et a ajouté quelques nouvelles astuces à sa palette de mouvements afin de mystifier ses adversaires.

La pétillante Kimberly est bel et bien nouvelle, mais Juri, non. On l'a vue dans Ultra Street Fighter 4 et SF 5.

Tasty Steve et James Chen, de grands habitués du Capcom Pro Tour, ont été recrutés par l'éditeur japonais. Ensemble, ils réagiront aux combats des joueurs. Mais cet ajout a également pour but de livrer des explications, compréhensibles par tous, sur le gameplay de Street Fighter 6.