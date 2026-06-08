En plus de FF7 Revelations, les fans de Final Fantasy amateurs de jeux de combat ont enfin pu avoir l’annonce dont ils rêvaient depuis des années, et c’est pour bientôt.

Tout le monde l’attendait au State of Play, mais c’est finalement au Summer Game Fest qu’il s’est enfin révélé à nous. Oui, après des mois d’attente et de teasing de la part de Square Enix, FF7 Remake 3, officiellement titré FF7 Revelations, a eu droit à une présentation en grande pompe pour conclure comme il se doit la conférence de Geoff Keighley. Il ne s’agissait toutefois pas de la seule surprise de la soirée pour les fans de la franchise, qui ont également eu la confirmation qu’un crossover très attendu depuis des années va enfin devenir réalité.

FF7 entre dans l’arène de Capcom avec Street Fighter 6

En effet, tandis que Street Fighter 6 se prépare actuellement à démarrer sa quatrième année de suivi post-lancement, la conférence de vendredi soir fut l’occasion pour Capcom de dévoiler les quatre prochains personnages voués à rejoindre le roster du jeu ; qui accueillera notamment Yasmine, Arjun et Bosch, trois combattants inédits à venir entre l’été 2026 et le printemps 2027. À leurs côtés viendra toutefois se greffer un autre personnage iconique provenant de l’univers de FF7 : l’incroyable Tifa, dont l’arrivée est annoncée pour début 2027.

Cela n’aurait alors pas pu rendre les fans plus heureux, surtout sachant que comme révélé par Naoki Hamaguchi, Square Enix reçoit de nombreuses propositions de collaborations pour FF7. Mais alors, pourquoi Tifa, et pourquoi Street Fighter 6 ? Tout simplement parce qu’il s’agit de l’un des personnages les plus demandés, et que le timing du titre de Capcom colle parfaitement avec celui de la sortie de FF7 Revelations, annoncé pour le printemps 2027. En sachant que le créateur du jeu évoque également la possibilité que d’autres crossovers voient le jour à l'avenir.

En attendant, Capcom profite donc d’être le premier de ce qui pourrait devenir une longue série, en annonçant que le personnage de Tifa brillera dans Street Fighter 6 grâce à ses compétences en combat rapproché, qui combinent des techniques d’arts martiaux à des pouvoirs uniques appelés « Abilities ». Bien sûr, pour en bénéficier, les amateurs de FF7 devront toutefois posséder le Character Pass de l’Année 4, vendu au tarif de 29.99€. Un prix qui donnera accès aux quatre nouveaux combattants, mais aussi à des tenues supplémentaires et 3 000 Drive Tickets.

Sources : Capcom, Square Enix