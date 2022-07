Comme vous avez pu le voir dans notre test de Stray, le poti chat dans son univers cyberpunk a fait son effet sur Camille. Et à vrai dire, la nouvelle production d'Annapurna Interactive a déjà conquis des milliers de joueurs sur PC.

Stray est le plus gros lancement de son éditeur

En à peine 24h, Stray est devenu le plus gros lancement PC d'Annapurna Interactive. Loin, très loin devant 12 Minutes, Outer Wilds ou Journey. Le jeu du poti chat a fait déplacer un paquet de monde : plus de 50 555 joueurs en simultané. Un énorme record au regard des autres productions de l'éditeur.

Stray : 50 555+

Twelve Minutes : 8 021

Outer Wilds : 7 936

Neon White : 3 277

Journey : 1 757

Au global, le titre a séduit la presse et sa note Metacritic plafonne à 86. Un très bon score. Et l'on soupçonne même d'avoir fait sauter les serveurs PSN puisqu'il est offert dans le PS Plus Premium sur PS5 et PS4. Avec un tel démarrage, les ventes devraient être à la hauteur.

Si vous aimez les chats, mais aussi les chiens, et leurs réactions lorsqu'ils voient un congénère à la télé, l'image du jour sera faite pour vous. De nombreux joueurs ont filmé l'attitude de leurs amis à poil devant Stray. Ça vaut le détour !