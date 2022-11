Le jeu d'aventure Stray fut un véritable succès. Il était de toute façon difficile de ne pas plaire au plus grand monde quand on sait l'amour que porte l'Internet mondial aux chats. C'est dans ce contexte toujours très félin, que la chaîne Youtube 64 Bits a publié une vidéo de démake montrant à quoi ressemblerait Stray s'il était sorti sur Game Boy. Comme on pouvait s'y attendre, cela représente un gros travail avec de nouvelles textures, de nouveaux sons, etc.

Stray version rétro

Comme peuvent l'expliquer les créateurs, c'est un peu Stray mais version 1992.

Ceci est le HUITIÈME d'une série de courts démakes que nous créons ! (Franchement, nous pensions en avoir fini avec les démakes, mais nous continuons à avoir des idées :))

Ici, nous vous emmenons dans le passé avec "Stray for Game Boy".

Nous avons fait de notre mieux pour capturer le style et l'esprit de la Game Boy originale. Les couleurs, les limitations et le son. Il y a beaucoup d'inspiration tirée de Prince of Persia et Oddworld Adventures (les ports Game Boy), surtout en ce qui concerne le gameplay, les mouvements et le son. Nous nous sommes également inspirés d'Alley Cat pour DOS.

Fait amusant, la même équipe a aussi fait un beau travail sur Elden Ring il y a plusieurs mois et le résultat est tout aussi bluffant comme vous pouvez le voir sur ce lien.

Quel autre jeu outre Stray aimeriez-vous voir dans un travail artistique de demake de ce genre ? Dites nous au sein des commentaires.