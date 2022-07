The Duffer Brothers, les créateurs de la série du moment Stranger Things, sont quasiment prêts pour la saison 5. Date de sortie, rythme, durée de l'épisode final, voici les premières informations de la conclusion du show TV en provenance d'interviews de Collider et The Wrap (via Benji-sales).

Une saison 5 plus courte que Stranger Things 4

Après quelques vacances méritées ce mois-ci, Matt et Ross Duffer s'isoleront pour écrire la saison 5 au début du mois d'août. S'il y a du travail, les créateurs ont une idée globale de quoi mettre et surtout de la durée. Le nombre d'épisodes sera probablement similaire, mais ce sera moins long. Mais tout peut changer.

Nous pensions que la saison 4 allait être composée de huit épisodes, et qu'ils allaient avoir une durée classique. C'est ce que j'aurais dit si vous nous aviez interrogés avant la saison 4. Je pense que nous visons à nouveau huit épisode. Nous ne voulons pas que ça dure 13 heures, mais plutôt autour des 10 heures ou quelque chose comme ça. Je pense que ce sera plus long que la saison 1 car nous avons tellement de choses à conclure, mais je ne pense pas que ce sera aussi long que la saison 4.

Etant donné que ce sera l'épilogue de Stranger Things, la saison 5 devrait aller vite avec beaucoup d'action. « Dans cette saison, nos personnages ont mis deux heures à réaliser qu'un monstre tuait des gens à Hawkins. Ils savent maintenant quelle est la menace, donc cela va aider à accélérer les choses » explique Ross Duffer.

Une belle conclusion pour la série ?

Si tout n'est pas encore défini pour la saison 5, la toute fin de Stranger Things est elle très claire dans les esprits des deux frères. Et ils semblent assez sûrs d'eux.

Pour l'instant, nous sommes assez confiants sur notre fin. Tandis qu'une grosse partie de la saison 5 est encore plutôt flou, les 30 dernières minutes sont assez claires dans nos têtes. Donc si nous pouvons faire en sorte de rendre le voyage divertissant, je pense que nous avons une fin qui, nous l'espérons, plaira. Vous ne pouvez pas contenter tout le monde, mais nous espérons que notre fin convient à cette histoire. Ross Duffer

« Je ne suis pas sûr de beaucoup de choses, mais je pense que la fin est bonne » enchérit Matt Duffer. Ce season finale pourrait durer au moins deux heures, et est comparé au Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi pour ses conclusions multiples.

Quand sort la saison 5 de Stranger Things sur Netflix ?

Pas de date de sortie officielle pour la saison 5 de Stranger Things, mais un acteur nous met quand même sur la liste. David Harbour (Jim Hopper) déclare à GQ que d'après son expérience, la diffusion devrait avoir lieu mi-2024. « Si l'on se base sur ce qui s'est passé auparavant, ça devrait sortir pour mi-2024 ».

Et pourquoi pas le 15 juillet 2024 pour boucler la boucle ? La saison 1 de Stranger Things avait en effet débarqué le 15 juillet 2016 sur Netflix. D'ici là, vous pouvez vous amuser à découvrir quelle chanson vous sauverait de Vecna.