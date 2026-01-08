Le feuilleton Stranger Things touche enfin à sa fin et dans une double douleur pour celles et ceux qui ont foncé tête baissée dans la fameuse théorie du Conformity Gate. Mais nous voilà au lendemain de la date fatidique que tout le monde attendait et ni Netflix, ni les frères Duffer ne semblent répondre aux demandes des fans. En revanche, ces derniers se sont fait entendre et même ressentir sur la plateforme SVOD.

Stranger Things aura déçus ses fans jusqu'au bout

Le 7 janvier, beaucoup pensaient trouver un épisode 9 secret censé venir conclure Stranger Things. Le final diffusé le 1er janvier 2026 n'étant pas à la hauteur, les fans se sont enfermés dans une succession de théories en prenant pour indices des incohérences et des erreurs en pagaille faites dans les derniers épisodes de la série. Une période qui a dû être particulièrement douloureuse pour les frères Duffer. Ces derniers ont déjà dû faire un nombre incalculable d'interviews pour répondre aux nombreuses questions sans réponses que nous laissaient le dernier épisode et nous affirment que tout se passe hors écran, mais en plus une myriade de fans ont pointé les problèmes de la saison 5 toute la semaine. Le jour J, c'est Netflix qui a explosé.

La plateforme SVOD a subi un crash alors que des millions de spectateurs se sont rués dessus dans l'espoir de trouver ce fameux épisode secret. Finalement, il n'en sera rien, Stranger Things se termine visiblement bel et bien avec un épisode 8 médiocre pour ne pas dire mauvais et une saison globalement très en dessous de ce à quoi elle nous avait habitués. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont encore très nombreuses. Certains fans en rigolent encore et se moquent, tandis que d'autres sont dépités et même en colère.

Mais ce n'est pas encore fini !

Pour autant, tout n'est pas encore terminé. L'univers de Stranger Things compte bien se développer davantage et une nouvelle série est en préparation. Elle ne se déroulera ni à Hawkins, ni au même moment que la série principale, mais sera bel et bien liée. On devrait par ailleurs avoir quelques réponses à nos questions laissées en suspens, notamment en ce qui concerne l'origine des pouvoirs de Vecna. Les frères Duffer l'ont en tout cas confirmé et ont également assuré qu'ils seraient très impliqués dans cette nouvelle série sans pour autant en prendre les rênes. La réalisation et une partie de l'écriture seront laissées à une nouvelle équipe. Un peu de sang frais qui ne devrait pas faire de mal à la franchise. Par ailleurs, un documentaire sur les coulisses de la série sera diffusé le 12 janvier prochain.

source : x.com, netflix