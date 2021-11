Parce que l'industrie du jeu vidéo AAA semble entrée dans une phase de nombrilisme couplée à une aversion au moindre risque, Square Enix dévoilait pendant l'E3 sa préquelle Souls-like du tout premier Final Fantasy, avec Stranger of Paradise.

Si les rôlistes avertis avaient déjà eu l'occasion de reconnaître (et de s'interroger) sur les quelques protagonistes de cet épisode qui se situe chronologiquement avant Final Fantasy, l'éditeur continue de faire les présentation, en dévoilant quelques uns des personnages que l'on pourra croiser durant l'aventure Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Si certaines têtes bien connues rappellerons sans doute quelques souvenirs, de nouvelles viennent épaissir l'univers ce jeu en proie au chaos.

Le Capitaine Bikke

Un capitaine pirate qui règne sur la ville de Pravoka, comme un gouverneur. Son arme de prédilection est la hache à deux mains, qu'il manie frénétiquement. Depuis que les ténèbres se sont abattues sur les mers, la piraterie n'est plus ce qu'elle était. Les navires qu'il attaquait auparavant, leurs cales remplies des trésors qu'il leur volait, ne s'y aventurent plus.

Le Roi de Cornélia

Le souverain de Cornélia. Le roi voit quelque chose d'extraordinaire en Jack et en son désir ardent d'arrêter Chaos. Tous ses espoirs reposent sur lui.

Le Chancelier Lagon

Un chancelier avisé qui cherche sans relâche les personnes décrites par la prophétie de Lukahn. Il décide de transcrire les aventures de Jack et de ses camarades pour la postérité.

La Reine Jeanne

La mère de Sarah et Mia. Calme et terre à terre, elle fait toujours passer ses filles et le peuple de Cornélia en premier.

Mia

Tout comme sa grande sœur Sarah, Mia se préoccupe énormément du sort des habitants de Cornélia et n'a pas peur de tenir tête au chancelier.

Voilà pour les présentations, les plus curieux pourront également aller faire un tour dans notre galerie d'images pour découvrir d'autres visuels dédiés aux affrontements du jeu, que l'on imagine évidemment nombreux.

Si le chaos ne fait pas des siennes, la préquelle Stranger of Paradise Final Fantasy Origin est attendue pour le 18 mars 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.