Après son grand succès sur PS5 en 2024, puis sur PC en 2025, Stellar Blade et sa suite redonnent de bonnes nouvelles en 2026 et promettent de jolies surprises bientôt.

D'abord une exclusivité PS5 en 2024, Stellar Blade a en effet eu droit, comme d'autres jeux du type, eu droit à un portage PC d'excellente facture l'année suivante. Le titre a connu un tel succès que cela a fait pousser des ailes à son studio coréen, Shift Up. Il n'aura notamment pas fallu longtemps pour qu'il planche sur une suite, qui pourrait quant à elle être multiplateforme d'entrée de jeu. En attendant de nouvelles annonces en bonne et due forme, l'équipe a en tout cas indiqué récemment qu'il faut s'attendre à du nouveau prochainement de la part d'EVE.

De la suite dans les idées pour Stellar Blade

Avec un seul jeu, Shift Up a visiblement connu un essor fulgurant, à tel point que le studio coréen a récemment annoncé investir dans d'autres domaines comme faciliter l'accès à l'IA pour les petits studios. Tout cela, il le doit à Stellar Blade et EVE. Outre d'autres projets actuellement dans les cartons, le plus gros morceau est définitivement une suite, qui pourrait d'ailleurs, selon les plus récentes rumeurs, arriver dans le courant de l'année.

Shift Up a en tout cas confirmé dans son dernier rapport financier que nous devrions entendre à nouveau parler de Stellar Blade 2 « plus tard dans l'année ». Si EVE a manqué le rendez-vous du récent State of Play, c'est peut-être en raison du fait qu'il ne devrait cette fois pas s'agir d'une exclusivité console PlayStation, mais d'un titre multipalteforme. Aux dernières nouvelles, EVE pourrait cette fois se rendre dans une version postapocalyptique de la Chine, et plus précisément aux alentours de Chongqing. Rendez-vous donc prochainement pour en apprendre plus à ce sujet.

Ce n'est toutefois pas la seule annonce qu'avait Shift Up concernant Stellar Blade dans son dernier rapport financier. Le studio coréen a en effet également indiqué prévoir « d'améliorer encore davantage la reconnaissance de la marque et les ventes avec différentes activités promotionnelles, et des extensions de plateformes supplémentaires sont à l'étude pour rendre le jeu encore plus accessible ». Il se pourrait donc que Stellar Blade ait bientôt droit à des soldes sur PS5 et PC, mais surtout à de plus amples portages sur Xbox Series ou encore Nintendo Switch 2. Gageons que le studio coréen va faire d'une pierre deux coups lors d'une prochaine annonce autour de sa licence phare et d'EVE.

© Shift Up

Source : Shift Up