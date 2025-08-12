Tandis que le marché du jeu vidéo chinois bourgeonne avec Black Myth Wukong et Wuchang Fallen Feathers déjà sortis, et plusieurs titres prometteurs à surveiller comme Where Winds Meet, Phantom Blade Zero ou encore Blood Message, les jeux coréens cherchent également à gagner en popularité auprès du grand public. Après le phénomène Stellar Blade de Shift Up et en attendant sa suite, voici justement une nouvelle aventure issue d'un autre studio coréen qui pourrait valoir le détour.

Un nouveau jeu coréen fantastique après Stellar Blade ?

Alors que Stellar Blade nous plaçait dans un univers mélangeant science-fiction et postapocalyptique en s'inspirant grandement d'un certain NieR Automata, le nouveau jeu coréen qui nous intéresse ici va se démarquer avec une ambiance fantasy. Développé par LoreVault et édité par Nexon Games, voici ci-dessous une première bande-annonce de Woochi the Wayfarer, un jeu d'action-aventure exclusivement solo qui pourrait valoir le coup d'œil. Celui-ci place son intrigue dans l'ère Joseon, une période historique de la Corée, mais avec un twist dark fantasy, qui n'est pas sans rappeler le souls-like chinois récemment sorti Wuchang Fallen Feathers.

Autre point de démarcation fort de Woochi the Wayfarer par rapport à Stellar Blade : comme son nom l'indique, nous n'allons pas ici incarner un personnage féminin, mais Jeon Woochi, le Dosa (ou Mage de la Voie, en langue de Molière). Le titre de LoreVault entend ainsi revisiter à sa manière un roman emblématique de la littérature coréenne, centré justement sur ce protagoniste iconique du folklore du Pays du Matin Calme. On peut là encore dresser un parallèle avec Black Myth Wukong, qui reprend de son côté le légendaire conte chinois du Voyage vers l'Ouest.

En jeu, cela prendra la forme d'un jeu d'action-aventure avec des soupçons de souls-like, ce qui rappelle une fois encore à s'y méprendre Stellar Blade. C'est du moins ce que l'on peut tirer de la description du jeu par son éditeur Nexon Games. La bande-annonce ci-dessous est en effet seulement une cinématique, qui est là pour nous planter le décor. Un décor par ailleurs aguicheur, Woochi the Wayfarer étant développé sur l'Unreal Engine 5. Ce nouveau jeu coréen qui entend marcher sur les plates-bandes de Stellar Blade ne dispose toutefois pas encore de date de sortie, mais ciblera en tout cas les plateformes PC, PS5 et Xbox Series.

