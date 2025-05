Sorti à l'origine le 26 avril 2024 exclusivement sur PS5, Stellar Blade allait tôt ou tard faire l'objet d'un portage sur PC, comme l'a a plusieurs reprises assuré son studio coréen Shift Up. Il n'était donc qu'une question de temps avant d'en connaître la date de sortie précise, avec jusqu'à présent une fenêtre de lancement courant juin 2025. C'est désormais chose faite via un trailer leaké par PlayStation elle-même, car publié en avance et rapidement retiré. Mais pas assez vite pour que l'information soit désormais connue.

Nous connaissions déjà la fenêtre de sortie de la version PC par le biais d'un trailer annonçant la collaboration entre Stellar Blade et Goddess of Victory Nikke, publié en février dernier. Il ne manquait donc plus que le jour exact pour que les joueuses et joueurs PC se préparent à accueillir EVE comme il se doit sur leur machine. PlayStation avait visiblement prévu de l'annoncer dans la semaine, mais a fait preuve d'un peu trop d'enthousiasme en publiant le trailer prévu à cet effet avant l'heure. Mais le mal est fait, et nous avons donc maintenant un rendez-vous avec EVE sur PC fixé pour le 11 juin.

Portage PC oblige, cette version de Stellar Blade profitera des technologies en vogue sur cette plateforme, comme le DLSS (jusqu'à 4), le FSR 3, Frame Generation, une fréquence d'images illimitée, le support des écrans ultra-larges, de toutes les fonctionnalités de la DualSense, ainsi que l'ajout des doublages japonais et chinois. Elle accueillera également du tout nouveau contenu, à savoir un nouveau boss et 25 nouvelles tenues pour EVE, qui devraient également arriver le même jour sur PS5, ainsi que des textures de plus haute résolution pour l'environnement.

Pour couronner le tout, Stellar Blade sur PC se présentera dans une Édition Complète, comprenant non seulement le jeu de base, mais aussi les contenus additionnels sortis après son lancement sur PS5, comme les DLC NieR Automata et Nikke. En attendant le retour du trailer sur la chaîne YouTube officielle de PlayStation, voici celui leaké puis retiré, tel que récupéré notamment par le subreddit de PlayStation.

Source : Reddit