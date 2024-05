Le beat’em all coréen Stellar Blade est une réussite pour le studio Shift Up et pour PlayStation. L'exclu s'est offert un très beau lancement qui a même dépassé les attentes de son créateur. Et ce succès va profiter pleinement à la communauté, y compris à toutes celles et ceux qui n'ont pas de PlayStation 5. Avec ces premiers résultats, le PDG du studio envisage très sérieusement une version PC, mais également Stellar Blade 2. « Nous explorons la possibilité non seulement d'une version PC pour Stellar Blade, mais aussi d'une suite » a déclaré Kim Hyeong-tae. Mais le suivi du jeu actuel est loin d'être achevé.

La grosse mise à jour gratuite Stellar Blade du 24 mai 2024

Stellar Blade est un hit à découvrir sur PS5 si vous recherchez un jeu d'action solide avec un bon gameplay et un système de combat exigeant. Au cas où vous auriez déjà cette nouvelle exclusivité à la maison, il y a du nouveau. Un patch 1.003 est déployé aujourd'hui et comprend pas mal de contenus gratuits intéressants. D'abord, il y a un nouveau mode Duel de boss pour combattre les 19 boss de l'aventure, avec un très fort aspect scoring où le temps mis pour exécuter un adversaire, le nombre de potions utilisées, le nombre de parades et d'esquives parfaites réalisées, ainsi que d'autres paramètres seront pris en compte.

Mais pour accéder à ce mode Duel de boss, il faut terminer Stellar Blade. « La progression dans le mode Duel de boss nécessite de collecter des données sur les précédents combats de boss. Si vous avez terminé le jeu, vous pouvez également combattre les boss en mode difficile » précise le PlayStation Blog.

Si vous venez à bout de ce défi, en normal ou difficile, vous obtiendrez la nano-combinaison neurolien avec le haut blanc et le pantalon rouge. D'ailleurs, en parlant du look d'Eve dans Stellar Blade, cette update 1.003 ajoute deux autres costumes. Les tenues Kunoichi blanche et noire visibles ci-dessous. Des nano-combinaisons pour « souligner davantage sa beauté », qui sont plus sages que celles qui ont déclenché la polémique de la censure.





Crédits : PlayStation Blog.

Ce patch 1.033 de Stellar Blade intègre aussi de nouvelles fonctionnalités. Désormais, si vous verrouillez un ennemi et que vous passez du combat rapproché au combat à distance, ou l'inverse, votre proie sera lockée automatiquement. Si vous avez du mal à vous repérer, il y a une option pour afficher tout le temps la boussole sur l'ATH.