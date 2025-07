Stellar Blade s’est imposé comme un succès retentissant sur PS5 et il a récidivé sur PC. Le charme d’Eve a une nouvelle fois opéré sur les joueurs et c’est aussi l’occasion pour le studio d’apporter quelques touches finales à son jeu en l’améliorant à renforts de mises à jour. Certaines s’axent surtout autour des bugs persistants sur console et ceux apparus spécifiquement sur la version PC. Mais s’il y a bien une paire de correctifs dans la nouvelle mise à jour fraîchement déployée, elle a également quelques surprises en réserve.

Une nouvelle mise à jour pour Stellar Blade

Shift Up ne chôme pas. Alors qu’un second épisode est officiellement dans les fourneaux, le studio va continuer de bichonner son bébé encore un peu. Les versions PS5 et PC de Stellar Blade se sont en effet mises à jour en ce 2 juillet 2025 avec quelques nouveautés gratuites au programme. Plus les charmes d’Eve, c’est aussi la musique du jeu qui a conquis les joueurs. Si vous faites partie de ceux-là, les développeurs ont un petit cadeau pour vous. La nouvelle mise à jour de Stellar Blade ajoute en effet de nouveaux arrangements musicaux. Ce sont au total sept nouvelles musiques qui ont été déployées gratuitement et pour tout le monde, toutes étant basées sur des pistes BMG déjà existantes.

Au-delà de cette nouveauté, la dernière mise à jour de Stellar Blade apporte une poignée de correctifs et de changements. À commencer par le mode Difficile, désormais accessible d’entrée de jeu. Plus besoin de l’avoir terminé pour pouvoir se mesurer à des ennemis encore plus retors. Pour le reste, voici l’intégralité des patch notes de la version 1.012 de Stellar Blade.

Patch notes de la version 1.012