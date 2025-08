Deux mois après un portage PC d'excellente facture, Stellar Blade reçoit encore un peu d'attention de la part du studio coréen Shift Up, alors que le développement d'une suite est dans les cartons. Alors que la mise à jour de juin dernier ajoutait quelques appréciables nouveautés tant sur PS5 que PC, voilà que le titre est tout récemment passé respectivement en version 1.013 et 1.3.0 sur les deux plateformes disponibles. Celle-ci met toutefois un accent sur les correctifs de bugs, aux dépends de nouvelles fonctionnalités.

Une nouvelle mise à jour pour arrondir les formes de Stellar Blade

En attendant un second opus à venir si tout va bien avant 2027, visant à approfondir l'univers et l'histoire d'Eve, Shift Up continue ainsi de peaufiner ce qui peut l'être sur Stellar Blade premier du nom. Contrairement à la précédente mise à jour qui ajoutait notamment de nouvelles musiques et un mode Difficile disponible d'entrée de jeu, celle qui nous intéresse aujourd'hui se concentre cependant presque exclusivement sur la correction de bugs.

Ce tant au niveau de problèmes bloquants que de problèmes de textures, ou encore en effectuant certaines actions bien précises entraînant des soucis malencontreux. Certains correctifs s'appliquent aux versions PS5 et PC de Stellar Blade, tandis que certains ciblent plus spécifiquement le portage plus récent. Voici donc plus en détails les notes de cette nouvelle mise à jour, traduites de l'anglais par nos soins depuis notamment la page Steam du jeu.

Notes complètes de la mise à jour 1.013/1.3.0

Mode Photo amélioré : l'indicateur de contrôle du logo s'affiche désormais lors de la sélection d'un logo.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de quitter la boutique après avoir acheté les « Lunettes de soleil polarisées » chez Clyde.

Correction d'un problème empêchant les cheveux d'Eve d'apparaître lors de la cinématique finale de l'Ancienne Naytiba lorsqu'elle portait les tenues « Ours en peluche » ou « Ours rose ».

Application d'un correctif à un problème empêchant l'affichage de la dernière réplique d'Eve en coréen lors de la conversation « Objets perdus du paradis » avec Clyde dans le Grand Désert.

Correction d'un problème où le bras d'Eve apparaissait parfois de manière anormale en mode Photo lorsqu'elle portait les tenues « Perle noire » ou « Perle rouge ».

Lors de l'utilisation de l'upscaler FSR, il est désormais nécessaire de redémarrer Stellar Blade pour activer la génération d'images.

Correction d'un problème empêchant l'apparition de l'arme à fusion au début du combat contre l'escouade aéroportée après avoir vaincu Providence.

Correction d'un problème où l'utilisation du pavé numérique du clavier pour activer des compétences dans la salle d'entraînement de Stellar Blade empêchait le système d'entraînement de réagir.

Application d'un correctif à un problème où, lors de la pêche au « Betta » avec le clavier/souris, le motif rayé gris de la barre de progression masquait la barre de progression de la pêche.

Correction d'un problème où, lors de l'utilisation du Stinger, le verrouillage de la cible ne fonctionnait pas correctement dans certaines conditions de saisie.

Correction d'un problème où la fonction de zoom du menu du salon de coiffure ne répondait pas aux commandes à la manette ou au clavier.

Application d'un correctif à un problème où les dialogues ne s'affichaient parfois pas après une interaction avec Adam dans l'atelier d'Eidos 9.

Correction d'un problème où Dororong n'apparaissait parfois pas lors de leur scène d'introduction à Xion.

Correction d'un problème où les objets nouvellement débloqués n'apparaissaient pas immédiatement après avoir augmenté le niveau d'affinité de la boutique.

Amélioration du système d'horodatage des sauvegardes : le temps écoulé depuis la dernière sauvegarde est désormais affiché avec précision en fonction des sauvegardes réussies, plutôt que des tentatives.

Amélioration du message d'échec de sauvegarde : il est devenu jaune afin d'offrir une meilleure visibilité.

Diverses autres corrections de bugs.

© Shift Up

Source : Page Steam de Stellar Blade