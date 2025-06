Après avoir fait les beaux jours de la PS5 en 2024, Stellar Blade a fait son grand retour sur PC le 11 juin dernier, où il a eu droit à un portage de haute qualité. Affichant actuellement des notes « très positives » sur Steam, où il culmine d’ores et déjà à plus de 15 500 évaluations utilisateurs, le jeu de Shift Up confirme ainsi son succès auprès d’une nouvelle communauté de joueurs, qui sont nombreux à tomber sous le charme des aventures d’EVE (et pas que…). Pour autant, le studio n’en oublie pas non plus les joueurs PS5.

Des contenus gratuits pour Stellar Blade sur PS5

En effet, à l’occasion de la sortie du jeu sur PC, la version PS5 de Stellar Blade a également été mise à jour afin d’accueillir une série de correctifs et de contenus gratuits. Voici le patch notes complet de cette dernière, qui fait alors entrer le titre dans sa version 1.011 :

Défi de boss : Mann a été ajouté. Disponible après la première partie. Battez Mann pour obtenir une nouvelle tenue pour EVE.

De nouveaux cosmétiques peuvent être obtenus au cours du jeu : 25 nouvelles tenues pour EVE. 9 nouveaux accessoires pour EVE.

L’artbook numérique de Stellar Blade est disponible après avoir complété la première partie.

Le Mode Photo a été amélioré et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées : 3 nouvelles expressions faciales pour EVE. 4 nouvelles poses pour EVE et Lily. Une fonction de sauvegarde des pré-réglages a été ajoutée. Jusqu’à 6 lumières peuvent maintenant être utilisées.

Trois nouveaux morceaux BGM, « Lullaby of Secret », « Just Fine » et « Blur », ont été ajoutées à la platine et peuvent être écoutées au camp.

La synchronisation labiale pour la version chinoise est maintenant prise en charge.

Le doublage japonais peut désormais être choisi dans toutes les régions pour Stellar Blade.

La fonctionnalité de mappage des touches a été ajoutée pour la manette DualSense.

Une fonction de prévention des chutes a été ajoutée pour améliorer l’expérience de la plateforme (elle peut être activée/désactivée dans les options).

Différents bugs ont été corrigés.

Une suite est en préparation

Voilà qui pourrait donner de bonnes raisons à certains joueurs de se relancer dans l’aventure Stellar Blade sur PS5. Comme d’habitude, la mise à jour devrait automatiquement se lancer dès votre arrivée sur le menu de la console. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours procéder manuellement à son installation. Enfin, profitons-en pour rappeler qu’une suite est actuellement en préparation chez Shift Up, et que sa sortie pourrait survenir bien plus vite qu’on ne l’imagine. Car si l'on en croit le planning partagé par le studio le mois dernier, celle-ci devrait arriver d'ici 2027 au plus tard.