Les ventes de Stellar Blade ayant visiblement complètement dépassé les attentes de Sony et de son studio Shift Up, de nouveaux plans s'échafaudent autour d'EVE.

Sorti le 26 avril dernier en exclusivité sur PS5, Stellar Blade semble donc être une nouvelle à gros potentiel pour Sony et son studio Shift Up. Alors que celui-ci prévoyait aux dernières nouvelles uniquement un tout nouveau jeu, ses plans semblent avoir depuis grandement changé. C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'un appel d'offre auprès de la Commission des services financiers coréenne.

Stellar Blade s'élève vers les étoiles

Pour diverses raisons, Stellar Blade semble avoir connu un beau lancement sur la seule PS5. Ce malgré une polémique de censure, à laquelle laquelle a depuis répondu Kim Hyeong-tae, PDG de Shift Up. Avant même la sortie du jeu, le studio coréen voulait déjà s'attaquer à un tout nouveau jeu, baptisé Project Witches. Celui-ci entendait proposer un univers de science-fiction et des combats contre des machines. Il tirerait des inspirations de Genshin Impact ou encore Honkai: Star Rail et serait donc attendu courant 2027 sur PC, consoles et mobiles.

Depuis la sortie de Stellar Blade le 26 avril avec des résultants dépassant visiblement largement les attentes de Sony et Shift Up, de nouveaux plans seraient en considération pour EVE. « Nous prévoyons d'introduire dans Stellar Blade de nouveaux éléments de gameplay, dont des DLC, une version PC et de nouvelles collaborations ». C'est désormais acquis, les portages PC des exclusivités Sony se vendent très bien. Nous avons d'ailleurs un bel exemple très récent avec la sortie de Ghost of Tsushima sur cette plateforme le 16 mai dernier.

« Les jeux consoles AAA comme God of War et Final Fantasy ont montré un énorme potentiel, se vendant à plus de 66 et 185 millions de copies respectivement. De nombreux précédents montrent que les titres AAA peuvent évoluer en franchises et étendre leur durée de vie au travers d'une série de suites de qualité, afin de maintenir une base monétaire sur le long terme. Ainsi, nous explorons la possibilité non seulement d'une version PC pour Stellar Blade, mais aussi d'une suite », a ajouté Shift Up. Il se peut donc que nous entendions à nouveau parler d'EVE dans un futur plus ou moins proche. Si la priorité du studio coréen se trouve toutefois dans Project Witches prévu en 2027, il faudra probablement faire preuve de beaucoup de patience pour rappeler dans cet univers rappelant à s'y méprendre les œuvres de Yoko Taro dans NieR.