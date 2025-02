Tout va pour le mieux pour le studio Shift Up après le carton de Stellar Blade. On n'a pas de nouveaux chiffres de vente, mais le jeu s'est écoulé plus d'1 million de copies sur PS5, et a permis à la société d'enregistrer une année record. Sur 151,4 millions de dollars de revenus, 43,2 millions de dollars sont à mettre sur le compte du beat'em'all. Un triomphe dont les dirigeants ont tenu à récompenser avec des cadeaux aux salariés, qui ont ainsi pu repartir avec une PS5 Pro sous le bras et une belle prime. L'histoire de Stellar Blade va continuer de s'écrire dans les prochains mois avec deux nouvelles annonces.

Un DLC Stellar Blade avec un jeu à succès annoncé

Stellar Blade est toujours un succès pour Shift Up qui a donc généré des revenus confortables grâce à lui. Et ce carton devrait se poursuivre puisque le prochain DLC du jeu a été dévoilé durant le dernier State of Play. Après le DLC Nier Automata, le studio coréen n'a pas été cherché très loin étant donné qu'il s'agira d'une collaboration avec Goddess of Victory: Nikke. Un TPS / action-RPG, à la sauce gacha, qui cartonne et qui s'est hissé notamment à la première place des charts de l'App Store sur les appareils iOS.

Pour l'heure, ni PlayStation ni Shift Up ne se sont attardés sur les détails de ce DLC Stellar x Goddess of Victory Nikke, mais d'après le trailer publié, on devrait pouvoir incarner les personnages du jeu via des costumes exclusifs, fouler le sol d'un nouveau environnement, et se frotter à un boss additionnel. Idem, aucun mot sur le modèle économique, mais il y a fort à parier qu'il sera peut-être vendu 9,99€ comme le DLC Stellar Blade x Nier Automata. À moins que l'équipe soit généreuse, puisqu'après tout, il s'agit d'un partenariat avec un jeu maison.

Une fenêtre de sortie pour la version PC qui risque de cartonner

En complément de ce nouveau DLC dévoilé, il y a aussi eu une grosse annonce pour la version PC de Stellar Blade. Précédemment, le studio avait promis un lancement en 2025, et il se tiendra à ce qui a été dit. Mais le State of Play du 12 février 2025 a révélé la fenêtre de sortie. Le portage PC de Stellar Blade sera disponible à compter de juin 2025, avec « des contenus additionnels », via Steam et l'Epic Games Store.

Shift Up mise énormément dessus et s'attend même à un carton encore plus important qu'avec la version PS5 de Stellar Blade. Et il faut dire qu'en Asie, le PC est particulièrement populaire. « Sur le marché des jeux AAA, les PC ont une part de marché plus importante que les consoles. Et nous nous attendons donc à ce que les performances de la version PC dépassent celles de la version console. [...] Nous avons identifié et analysé les cas de succès et de contre-performances des jeux exclusifs pour consoles sortis sur PC, et nous nous préparons à lancer le jeu de manière à garantir un succès continu sur le marché PC ». Quelle sera la clé du succès de Stellar Blade sur PC ? Ce sera l'assemblage de plusieurs facteurs dont une optimisation, l'amélioration du confort de jeu, l'ajout de contenus, et aussi des stratégies marketing adaptées selon la société.