Près d'un an et demi après la sortie de Stellar Blade sur PS5, et trois mois après le déploiement de son excellent portage PC, le titre de Shift Up reçoit encore du nouveau contenu dans le cadre d'une toute nouvelle mise à jour fraîchement annoncée, déjà disponible sur PS5, et à venir le 30 septembre 2025 sur PC. Une manière pour le studio coréen de remercier les fans de leur dévouement envers EVE, en attendant de voir ce que donnera une suite d'ores et déjà en développement.

Stellar Blade remercie ses fans avec de jolis contenus gratuits

Outre les corrections de bugs et de problèmes qu'impliquent logiquement une nouvelle mise à jour, celle qui nous intéresse ici ajoute en supplément une série de quêtes. Les joueurs peuvent les retrouver sur le tableau d'affichage de Xion. Terminer ces quêtes permettra d'obtenir un « petit cadeau » gratuit fort sympathique : une nouvelle combinaison pour EVE, appelée Ocean String.

En plus de la nouvelle mise à jour et de la série de quêtes, Stellar Blade accueille également un nouveau pack gratuit de musiques, arrangées à partir de musiques de fond existantes. Les joueurs peuvent débloquer ces nouvelles musiques en visitant The Last Gulp à Xion. Ils y recevront « Un cadeau de remerciement d'Enya », la chanteuse du bar, débloquant six nouvelles musiques :

Le Chant des Sirènes (Arrangement)

Descendance des Étoiles (Arrangement)

Arisa (Arrangement)

Democrawler (Arrangement)

Everglow (Arrangement)

Hypertube (Arrangement)

Mais ce n'est pas tout ce que Shift Up avait en réserve pour les fans de Stellar Blade. Alors qu'il travaille déjà sur sa suite, le studio coréen promet en outre que d'autres mises à jour gratuites arrivent sur le premier volet, sans toutefois préciser leur date de sortie ni leur contenu. Il faudra donc revenir plus tard pour voir les autres cadeaux qui viendront gâter les fans d'EVE.

© Shift Up / Sony Interactive Entertainment.

Source : StellarBlade sur X.com