Propulsé sous le feu des projecteurs grâce à Stellar Blade, qui a rencontré un grand succès à sa sortie sur PS5 en 2024, puis sur PC en 2025, Shift Up fait aujourd’hui partie de ces studios coréens surveillés de près par la communauté gaming. Et cela n’a rien d’étonnant, puisque comme nous le savons, ce dernier est déjà à l’œuvre sur une suite, dont nous devrions probablement entendre reparler dès cette année selon les développeurs. Il se pourrait toutefois qu’un changement important soit de la partie pour la sortie de Stellar Blade 2.

Gros changement en approche pour Stellar Blade ?

En effet, si la qualité du jeu produit par Shift Up est évidemment la principale raison de son succès auprès des joueurs, il est difficile de nier le rôle qu’a pu jouer Sony dans ce dernier. Car au-delà de l’argent injecté par l’éditeur dans le projet, Stellar Blade a assurément bénéficié du large marketing mis en place par PlayStation, qui n’a jamais hésité à le mettre en avant lors de ses différentes conférences. Et pourtant, il se pourrait finalement que le studio décide de reprendre pleinement la main sur cet aspect à l’avenir.

C’est en tout cas ce que révèle une récente offre d’emploi repérée par le média GameMeca, dans laquelle Shift Up annonce vouloir faire « un nouveau bond en avant sur le marché mondial », en prévoyant notamment de « développer [ses] capacités d’auto-édition afin de prendre en charge les titres développés en interne sur consoles et PC ». Vous l’aurez compris donc, contrairement au premier opus, Stellar Blade 2 pourrait bien être pleinement édité par le studio coréen, qui se passerait ainsi des services de PlayStation pour cette suite.

Cela veut-il dire que le jeu bénéficiera d’une sortie multiplateforme, ou au moins d’une sortie simultanée sur PS5 et PC dès son lancement ? Difficile à dire. Mais sachant que Shift Up a récemment indiqué sa volonté de porter ses jeux à un plus large public, il n’est pas impossible que l’envie de s’orienter vers l’auto-édition soit aussi un moyen pour les créateurs de Stellar Blade d’y parvenir. Gageons que nous en saurons plus à ce sujet bien assez tôt, en tout cas si Stellar Blade 2 est bien présenté dès cette année comme annoncé par le studio.

Source : GameMeca (via Automaton)