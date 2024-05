Stellar Blade est disponible sur PS5 depuis le 26 avril 2024 et c'est déjà un succès. Entre le score Metacritic des joueurs très élevé (9,2/10) et les ventes qui semblent bien se porter puisqu'il figure notamment dans le top 5 France, Sony a misé sur le bon cheval. Et ce malgré différentes polémiques, avant et après le lancement de l'exclusivité PlayStation 5, dont la controverse sur la censure. D'après Kim Hyeong-tae, le PDG de Shift Up, les joueurs se sont enflammés pour rien.

Une mise au point sur la « censure » de Stellar Blade

Stellar Blade en aura fait voir de toutes les couleurs à Sony Interactive Entertainment. Après une polémique raciste, qui a rapidement été éteinte par le constructeur et le studio Shift Up, les développeurs ont été accusés d'avoir édulcoré l'héroïne Eve. Le personnage, qui a été modélisé en scannant la mannequin sud-coréenne Shin Jae-Eun, ne cache pas ses formes. Et elles sont parfois mises très nettement en avant avec des tenues sexy qui ne laissent que peu de place à l'imagination. Mais voilà, dès la sortie et le déploiement de la mise à jour day one, le jeu a été « censuré ». Certains vêtements, comme le « costume du lapin » par exemple, ont été modifiés pour cacher davantage des parties du corps de l'héroïne de Stellar Blade. En l'occurrence la poitrine pour cette combinaison.

Cette controverse sur la censure a même pris un triste tournant lorsque qu'une pétition a été lancée et que certains ont même réclamé un remboursement pour « publicité mensongère ». Kim Hyeong-tae, le PDG de Shift Up, character designer et créateur de Stellar Blade, a réaffirmé que c'était sa vision finale et a mis un point sur les I sur la perception des tenues sexy en question.

« Je ne pense pas que le fait que les costumes soient vulgaires signifie forcément qu'ils sont bons. C'est donc quelque chose qui a été modifié pour des raisons de qualité. De ce fait, l'érotisme est renforcé ou amoindri par moments. C'était le résultat recherché et le produit final que nous voulions montrer » (via Gamesradar). Le feuilleton des tenues de Stellar Blade va t-il s'arrêter après cette déclaration ? Kim Hyeong-tae avait tout de même indiqué précédemment qu'il y avait une « discussion en cours » sur le sujet.