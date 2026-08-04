Stellar Blade Blood Rain, deuxième volet de la saga de Shift Up, s'est récemment attiré les foudres des internautes avec une vidéo promotionnelle générée par intelligence artificielle. Le studio répond à ses détracteurs.

Stellar Blade 2 continue de faire couler de l'encre avec une nouvelle polémique. ShiftUp avait déjà fait réagir à l'annonce du jeu en raison de l'apparence juvénile de son héroïne aux courbes pourtant suggestives. Cette fois, c'est un autre sujet qui est pointé du doigt, et particulièrement sensible dans l'industrie du jeu vidéo lui aussi. Il s'agit de l'utilisation de l'IA générative pour créer un clip musical. Vu le mécontentement sur la toile, le fondateur du studio a tenu à répondre.

Retour sur la polémique IA de Stellar Blade 2

« Sulfureuse » serait peu dire pour qualifier les apparitions de la licence Stellar Blade. Le premier épisode avait suscité de nombreux débats à sa sortie quant à la représentation de l'héroïne. Cependant, les qualités intrinsèques du jeu avaient su le mener à son public. Cependant, le deuxième volet prend une tournure bien différente.

D'abord, l'entrée en scène d'Evie, la nouvelle héroïne, a relativement choqué du fait de ses tenues plus suggestives alors qu'elle a un visage très infantile. Mais les polémiques ne s'arrêtent pas là. Il y a quelques jours, Shift Up, le studio lui-même, partageait une vidéo de Stellar Blade Blood Rain mettant en scène la fameuse protagoniste en train de chanter une chanson. Sauf que l'entièreté de la vidéo a été générée grâce à l'intelligence artificielle.

© Shift Up.

La déception était plus que palpable chez les fans. Ces derniers s'interrogeaient sur la pâte artistique du studio. Mais Kim Hyung Tae, le fondateur de Shift Up et directeur de Stellar Blade Blood Rain, a voulu remettre les points sur les i sur X (ex-Twitter) :

EVIE, le personnage au cœur de cette vidéo, a été entièrement créée, de la tête aux pieds, par nos talentueux artistes et modélisateurs pendant plus d'un an de travail acharné. L'IA ne la crée pas à partir de rien. Elle se contente de modéliser et de présenter le personnage à partir des données, des dessins et du travail artisanal réalisés par notre équipe. Nous vous serions gré de bien vouloir considérer cette œuvre en gardant cela à l'esprit.

En somme, Kim Hyung Tae souligne que l'IA s'appuie sur le travail des artistes du studio. Cependant, le choix de Shift Up de privilégier une réalisation générée artificiellement plutôt que par de vraies personnes va être difficile à avaler pour beaucoup. Le public est en effet de plus en plus alerte face à ces pratiques et ne semble pas prêt à laisser ces usages se généraliser. Maintenant, le doute est semé chez les fans. Ceux-ci risquent d'être très critiques s'ils retrouvent des créations du genre dans Stellar Blade 2.