En plus de Stellar Blade 2, Shift Up a révélé avoir commencé à travailler sur une nouvelle licence. Nous avons aujourd’hui droit à quelques détails supplémentaires sur ce futur projet, accompagnés d’une première image.

Il a beau avoir fait l’objet de nombreuses polémiques en raison de la plastique sulfureuse de son héroïne, le constat s’est finalement avéré sans appel pour Stellar Blade : c’est un véritable succès. Sorti en début d’année 2024 sur PS5, le titre, qui débarquera très prochainement sur PC, a immédiatement contribué à propulser Shift Up sous le feu de projecteurs, faisant alors du studio l’un des nouveaux représentants les plus prometteurs du marché coréen. Et aujourd’hui, l’heure est venue pour ce dernier de nous dévoiler un premier aperçu de l’un de ses futurs projets.

L’après Stellar Blade se dévoile chez Shift Up

Alors non, on vous arrête tout de suite : il ne sera pas question ici de Stellar Blade 2, même si Shift Up a récemment officialisé l’existence de cette suite lors de son dernier bilan financier. Non, il sera plutôt question de « Project Witches », la nouvelle licence également reconfirmée à cette même occasion. Et la première chose à noter, c’est que le projet semble avoir changé de nom puisqu’il apparaît désormais sous l’appellation « Project Spirits » sur le site officiel du studio. Mais inutile de préciser, bien sûr, que cela reste alors toujours un nom de code.

Autre point intéressant, Shift Up a profité de l’ajout du jeu sur sa page officielle pour nous en dire un petit peu plus à son sujet. Nous apprenons ainsi qu’il s’agira cette fois-ci d’un titre multiplateforme « sous-culturel » qui arborera des allures de « fantasy de l’est ». « Après Stellar Blade et Nikke, il s’agit d’un nouveau titre développé comme un jeu de qualité supérieure pour l’industrie, qui s’appuie sur les capacités de production et l’expertise de Shift Up dans la création de licence démontrées avec ses précédents projets » peut-on également lire.

© Shift Up

Une première image dévoilée

D’ailleurs, le studio a d’ores et déjà ouvert de nombreux postes pour le projet, qui cherche actuellement à accueillir un scénariste, des artistes, un concepteur de niveaux et plusieurs concepteurs de gameplay. Néanmoins, c’est tout ce dont il va falloir se contenter pour le moment. De cela et d'une première image des personnages (visible ci-dessus), qui témoigne alors une nouvelle fois du goût de Shift Up pour les femmes à la plastique généreuse. Reste maintenant à savoir si « Project Spirits » saura reproduire le succès de Stellar Blade. Réponse d’ici 2027, si tout se passe bien.

Source : Shift Up