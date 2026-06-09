En plus de l’annonce du nouvel opus, Shift Up a profité de ce Summer Game Fest 2026 pour annoncer l’arrivée de Stellar Blade sur Nintendo Switch 2 via un premier trailer.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent décidément pour les fans de Stellar Blade en cette période de Summer Game Fest 2026. La semaine dernière, Shift Up faisait en effet une apparition très remarquée à la conférence de Geoff Keighley, où nous avons eu droit à une belle présentation de Stellar Blade: Blood Rain, la suite du titre sorti en 2024. Mais avant que ce dernier, dont le développement vient visiblement tout juste de débuter, ne voit le jour, le premier opus s’offrira un peu de sursis supplémentaire sur Nintendo Switch 2.

Stellar Blade s’annonce sur Nintendo Switch 2

L’information est tombée à l’occasion du Nintendo Direct de cet après-midi. Après avoir charmé les joueurs PS5 et PC au cours des deux années passées, la trépidante Eve débarquera officiellement sur la dernière console de l’éditeur nippon dans les mois à venir, à une date qui reste pour l’heure à déterminer. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que l’annonce de Stellar Blade sur Nintendo Switch 2 s’est montrée plutôt avare en révélations.

Outre le fait que nous pourrons y retrouver les combats intenses ayant fait le succès du jeu, mais aussi la mise en scène survitaminée inhérente à ce dernier, nous n’avons pas eu grand-chose à nous mettre sous la dent. Cela dit, le moins que l’on puisse dire, c’est que les premières images révélées à l’occasion du Nintendo Direct semblent montrer une version Nintendo Switch 2 qui tient parfaitement la route, même si cela restera évidemment à vérifier joy-cons en mains.

Pour ce faire, rendez-vous dans les semaines ou les mois à venir, donc, en sachant que Shift Up a annoncé l'arrivée de Stellar Blade sur la machine de Nintendo pour 2026. En attendant, le jeu reste naturellement disponible sur PS5 et PC, où il a déjà rencontré un grand succès auprès des joueurs.

Source : Shift Up