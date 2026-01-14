Après l'énorme carton qu'a été Stellar Blade à sa sortie en 2024 sur PS5, puis l'année suivante sur PC, son studio Shift Up a rapidement annoncé travailler sur une suite, qui pourrait d'ailleurs arriver courant 2026/2027. Un développement prétendument aussi court s'avère toutefois assez étonnant, mais une récente déclaration de son directeur a peut-être apporté des éléments d'indices... pour le meilleur ou pour le pire ? Voyons tout cela de plus près.

Un Stellar Blade 2 encore moins humain que le premier ?

À l'occasion d'un récent comité national intitulé « Stratégie de Croissance Économique 2026 - La Première Année du Grand Saut en Avant de la Corée », Kim Hyung-tae, PDG de Shift Up, le studio développant actuellement Stellar Blade 2, entre autres titres, a tenu un discours centré sur l'importance de l'intelligence artificielle dans l'industrie du jeu vidéo. Son angle d'attaque se focalise principalement sur... la concurrence avec les studios chinois.

« 80% de nos revenus proviennent de l'étranger. Or, à l'étranger, la première chose qu'on rencontre, ce sont les jeux chinois. Alors qu'on place 150 personnes sur la création d'un jeu, la Chine le fait avec entre 1 000 et 2 000 personnes. Nous manquons de main d'œuvre pour les concurrencer », a déclaré le PDG du studio derrière Stellar Blade 2. « Je ne pense pas que l'IA remplacera des travailleurs humains, mais il nous faut des employés capables d'utiliser cette technologie pour qu'une personne puisse faire le travail de 100 autres. C'est seulement de cette manière que nous pourrons concurrencer les industries comme celles de la Chine et des États-Unis ».

Le ministre coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, également présent à ce comité, a partagé les sentiments du PDG du studio travaillant actuellement sur Stellar Blade 2. « Soutenir l'IA dans l'industrie du jeu vidéo est une tâche cruciale. De grosses entreprises du secteur ont déjà leur propre technologie d'IA et développent des programmes pour grandir ensemble avec des studios de petite ou moyenne taille », a t-il déclaré, et le PDG de Shift Up justement « dès cette année d'investir et d'allouer du budget pour supporter des plus petits studios afin qu'ils puissent utiliser l'IA ». La suite des aventures d'EVE aura-t-elle la même saveur que le très populaire Stellar Blade avec une telle importance accordée à l'IA ? L'avenir nous le dira.

© Shift Up

Source : GameMeca