Stellar Blade est l'une des excellentes surprises de 2024 et son succès lui a assuré une suite immédiatement. Le jeu a très largement séduit grâce à son gameplay ultra dynamique et exigeant, son univers post-apocalyptique intéressant et son OST du tonnerre. Évidemment, la plastique parfaite de son héroïne et sa fascination pour les tenues légères l'ont certainement aidé également. En tout cas, le jeu a cartonné et un Stellar Blade 2 est en chantier. Si l'on n'a que peu d'infos à son sujet, Shift Up joue avec les nerfs de ses fans et fait un peu de teasing.

On sait déjà où devrait se passer Stellar Blade 2

D'une simple image, le studio nous donne un bref aperçu de ce que l'on pourrait découvrir dans Stellar Blade 2. Dans le premier jeu, Eve voyage dans différentes régions d'un monde ravagé. L'univers post-apocalyptique du jeu est d'ailleurs l'une de ses forces et Stellar Blade 2 devrait une nouvelle fois miser là-dessus. Sur ses réseaux sociaux, Shift Up a publié un concept art d'un environnement en ruine, où la nature semble avoir repris ses droits après un énorme cataclysme. Les bâtiments sont partiellement détruits, la végétation a poussé sur les façades tandis qu'un torrent traverse les immeubles sur plusieurs étages.

Malgré l'état de la zone, les fans ont très rapidement découvert que le lieu présenté était une représentation apocalyptique de Chongqing, en Chine. C'est une ville particulièrement dense habitée par près de 32 millions d'habitants où trônent de gigantesques immeubles. Visiblement, les fans ont visé juste puisque le studio a confirmé qu'il s'agissait bien là de la célèbre ville chinoise, détruite par les eaux. Il se pourrait donc qu'Eve passe une tête dans la région dans Stellar Blade 2, comme elle a déjà visité bien d'autres portions du monde. Pour le moment, on ne sait absolument rien du jeu si ce n'est qu'il est actuellement en développement très actif. Aucune fenêtre de sortie n'a été fixée pour le moment.

source : Shift up via x.com