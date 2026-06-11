Stellar Blade 2, a comme son aîné, fait polémique par rapport à son protagoniste principal, mais pour les raisons exactement opposées, et son studio s'explique par rapport à ce choix.

Dans Stellar Blade premier du nom, certains avaient vivement critiqué la représentation d'Eve en tant que personnage assez superflu et qui n'avait pour elle que son physique de rêve. Avec Stellar Blade 2, nom de code Blood Rain, sa remplaçante baptisée Evie se présente à l'exact inverse avec une apparence juvénile, encore une fois de manière un peu exagérée voire malsaine pour certains, mais avec un caractère visiblement plus marqué. Une fois encore, le studio Shift Up a souhaité répondre à ces critiques en présentation sa vision des choses.

Le studio derrière Stellar Blade 2 Blood Rain donne son Evie sur le choix du protagoniste

Parmi les bandes-annonces du Summer Game Fest 2026 qui ont frappé fort, celle de Stellar Blade Blood Rain figurait clairement dans le haut du panier, notamment au niveau d'une direction artistique et technique bluffante, dans une ville cyberpunk pleine de vie, le tout saupoudré de scènes d'action spectaculaires. Mais un élément central n'a pas été du goût de tout le monde, exactement comme son aîné mais pour les raisons inverses : le choix de son personnage principal.

Contrairement à Eve qui était une femme faite et à la physionomie digne d'une mannequin, celle qui lui succède dans Stellar Blade Blood Rain a au contraire l'apparence d'une adolescente au corps nettement plus menu. Un tel changement de paradigme a fait grincer des dents, certains allant jusqu'à dénoncer le studio pour « sexualiser un personnage qui ressemble à une mineure ». Dans une interview auprès d'IGN, Hyung-tae Kim, PDG du studio Shift Up à l'origine de la licence Stellar Blade, a tâché de mettre les poings sur les Evie, en insistant sur le fait qu'une Ange d'apparence plus juvénile était un choix assumé.

« Oui, Evie est plus jeune et plus petite en taille qu'Eve. Mais elle a une personnalité plus forte et fait face à des combats beaucoup plus ardus. Elle fait en réalité partie d'une escouade spéciale qui traque un groupe de terroristes qui sément la pagaille en ville. Comme pour Eve, vous réaliserez en jouant à Stellar Blade Blood Rain qu'Evie est également un personnage très attachant et qu'elle ne se limite pas qu'à son physique ». S'agissant de l'aspect cosmétique, il semblerait que Shift Up prévoit avec Stellar Blade Blood Rain de proposer des tenues « encore plus attirantes ». Reste à voir dans quelle mesure.

Source : IGN