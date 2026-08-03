La franchise Stellar Blade et les polémiques, c’est décidément une grande histoire d’amour. Avant même la sortie du premier opus en 2024, Shift Up faisait régulièrement l’objet de vives critiques de la part des joueurs, qui reprochaient notamment au studio l’hypersexualisation de son héroïne dans sa communication. Et à peine Stellar Blade 2, intitulé BLOODRAIN, a-t-il été annoncé qu’il enchaîne à son tour les polémiques. Car après l’âge d’Evie, sa nouvelle protagoniste, c’est désormais au tour d’un clip musical réalisé à l’IA d’être fustigé par les internautes.

Stellar Blade 2 fait polémique avec un clip musical réalisé à l’IA

Publié le 31 juillet dernier sur la chaîne de Shift Up, le clip en question, baptisé « Wanna be in LOVE », met en scène l’héroïne de Stellar Blade 2 en train de chanter ce qui aurait très bien pu devenir un sympathique morceau pop pour la bande-son du jeu. Mais c’était sans compter sur la vidéo qui l’accompagne, largement boostée à l’IA générative, qui ne passe pas du tout auprès des fans de la franchise. « Je pense que c’est de la m*rde », a par exemple répondu sans détour un internaute à l’une des illustratrices de l’équipe de Shift Up sur X.

« C’est une honte que vous utilisez de l’IA au lieu de payer des artistes pour animer ça. Est-ce que ce genre de choses sera également présent dans le jeu ? Parce que si c’est le cas, je n’en veux pas ». Et il est loin d’être le seul à se poser cette question, en témoigne un autre commentaire publié sous le tweet de la développeuse qui se demande si le trailer d’annonce de Stellar Blade 2 était lui aussi composé d’images générées par IA. « Cela expliquerait pourquoi son visage semble présenter de légères incohérences d’un plan à l’autre », assure-t-il.

« Je peux comprendre l’usage de l’IA pour ‘créer’ du contenu fun. Mais de l’OFFICIEL ? Pour les fans ? Où est passé le sens artistique d’une entreprise fondée et dirigée par des artistes ? », s’interroge le compte d’une fan page dédiée à Shift Up. « C’est ce qui rend ça ultra choquant, même si c’était juste fait pour ‘s’amuser’. Je ne peux pas m’empêcher d’être profondément déçu », conclut finalement le message. Et ce n’est là, bien sûr, qu’un petit échantillon des réactions plus ou moins virulentes générées par la vidéo de Stellar Blade 2.

Les internautes ne manquent pas d’humour sur la situation

Heureusement, on peut toujours compter sur certains fans bourrés d’humour pour nous amuser avec des commentaires autrement plus inattendus, qui dénoncent l’usage intensif de l’IA avec beaucoup d’ingéniosité. « Le prix de votre RAM a augmenté pendant que vous regardiez cette vidéo », a par exemple écrit un internaute dans un commentaire publié sous la vidéo YouTube. « K-POP : X / DATACENTER-POP : ✓ », écrit un autre de son côté, pendant qu’un troisième assure « ne pas pouvoir pleurer parce que cette vidéo a vidé toute l’eau de [son] corps ».

« Je suis venu pour les commentaires, je ne suis pas déçu », écrit enfin un dernier. Et il faut le dire… Nous non plus. Maintenant, était-ce vraiment la pub dont Shift Up avait besoin pour Stellar Blade 2 ? Probablement pas. Mais sachant que les nombreuses polémiques ayant touché le premier opus n’ont pas eu le moindre effet sur son succès, peut-être le studio s’est-il dit qu’il en sera de même pour cette suite ; sans date de sortie pour le moment. L’avenir nous le dira. En attendant, une chose est sûre : avec deux grosses polémiques en deux mois, Shift Up fait déjà très fort.

Source : Shift Up