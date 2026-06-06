Stellar Blade 2 Blood Rain a enfin été annoncé lors du Summer Game Fest 2026 avec un premier trailer bluffant aux airs de Cyberpunk. Ca promet du très lourd et une grosse surprise.

Véritable carton surprise de 2024, Stellar Blade a rapidement mis tout le monde d'accord. Avec son univers futuriste post-apocalyptique assez incroyable, ses graphismes de très haute volée, son gameplay ultra précis et dynamique mais aussi les courbes de son héroïne qui aura fait couler beaucoup d'encre, le jeu a rencontré un succès fulgurant. Le second chapitre de la franchise a rapidement été officialisé, et il s'est dévoilé lors du Summer Game Fest 2026 avec une première bande-annonce qui sent bon le Cyberpunk.

Stellar Blade 2 a enfin été officialisé, c'est sublime

Stellar Blade Bloodrain est bel et bien une suite qui se déroule dans le même univers, mais on change ici d'héroïne principale. Eve va donc laisser sa place à Evie, une combattante qui paraît peut-être plus frêle, mais ce n'est qu'en apparence. La jeune femme est elle aussi une redoutable combattante capable de frapper à une vitesse hallucinante et dotée des mêmes capacités acrobatiques que sa grande sœur dans le premier jeu.

Là où le premier Stellar Blade avait une grosse ambiance post-apocalyptique, ce nouvel épisode semble lorgner davantage vers du Cyberpunk. On y voit une ville bondée, étouffante et très métallique. Notre héroïne semble enquêter et suivre une étrange substance qui, une fois injectée, transforme les êtres humains en monstruosités. Il faudra bien évidemment patienter avant d'en savoir plus mais ce premier aperçu a déjà donné le ton.

Stellar Blade Bloodrain promet une fois de plus de mettre la barre très haute en termes d'action. Contrairement au premier jeu, cette suite sortira directement sur toutes les plateformes, à savoir PS5, Xbox Series et PC. Le studio Shift Up vole désormais de ses propres ailes ce qui lui permet de sortir son jeu en simultané sur tous les supports.

Il ne sera pas question d'exclusivité temporaire cette fois, tout le monde sera logé à la même enseigne.