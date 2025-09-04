Devant le succès rencontré par Stellar Blade sur PS5 et PC, Shift Up a annoncé son intention d’étendre l’univers de la franchise via de nombreux projets dans les années à venir.

Depuis la sortie de Stellar Blade en avril 2024, le studio Shift Up a irrémédiablement été propulsé sous le feu des projecteurs. Bravant toutes les polémiques qui ont pu précéder son arrivée, le titre a en effet été particulièrement loué par les joueurs comme les médias, qui sont nombreux à le considérer comme l’un des titres les plus marquants de l’année. Un succès qui n’a naturellement pas échappé au studio, qui est désormais bien décidé à exploiter sa nouvelle franchise comme il se doit. Et ce bien au-delà du développement de Stellar Blade 2.

Pour Shift Up, Stellar Blade ne fait que commencer

Car si la production d’une suite a d’ores et déjà été officialisée par Shift Up, le développeur sud-coréen n’entend pas non plus se contenter de si peu. « Nous prévoyons de concevoir plusieurs œuvres dérivées pour étendre la franchise [Stellar Blade] afin qu’elle puisse s’imposer comme une propriété intellectuelle de qualité » apprend-on notamment dans le dernier bilan financier de la compagnie. Ce faisant, cette dernière espère ainsi pouvoir consolider et étendre sa nouvelle base d’utilisateurs, qui a vu le jour grâce au succès du jeu sur PS5 comme sur PC.

Et si le rapport ne précise pas encore la nature des œuvres dérivées en question, on peut aisément imaginer que Stellar Blade lorgnera notamment du côté du transmédia. Après tout, il est aujourd’hui devenu légion pour les créateurs d’étendre l’univers de leurs franchises sur bien d’autres supports, que ce soit sous forme de séries, de films, de comics, de romans ou plus encore. Sans compter, bien sûr, les éventuels spin-off, ainsi que les possibles crossovers, comme Stellar Blade a déjà pu le faire avec NieR Automata et Nikke.

© Shift Up / Sony Interactive Entertainment.

Bref, les possibilités sont extrêmement nombreuses, et Shift Up n’a que l’embarras du choix. Reste maintenant à découvrir ce que nous concocte le studio, qui ne devrait assurément pas avoir le temps de s’ennuyer dans les années à venir. Car outre le développement de Stellar Blade 2, dont la sortie pourrait bien survenir dès 2026, et le suivi de Nikke, l’équipe se prépare également pour le lancement d’une nouvelle franchise pour l’instant baptisée « Project Spirits ». Et nul doute qu’après le succès de Stellar Blade, le public surveillera cela de près.

Source : Shift Up (via Eurogamer)