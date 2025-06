Un peu plus d'un an après sa sortie exclusivement sur PS5, Stellar Blade a enfin eu droit à un portage PC très attendu, et surtout d'excellente facture de la part de son studio Shift Up. Qui dit version PC dit également une scène de modding qui n'a pas perdu son temps pour proposer diverses créations. Certaines sont de l'ordre pratique, d'autres permettent d'étoffer une garde-robe déjà bien fournie pour EVE, tandis que beaucoup s'intéressent fatalement de très près à l'égérie du jeu, comme vous pouvez le constater avec les 10 mods les plus téléchargés par les joueurs sur Nexus Mods.

Top 10 des mods Stellar Blade les plus téléchargés, dont certains topless

Stellar Blade n'est pas peu fier de son personnage principal, EVE, dont le corps s'inspire d'une mannequin coréenne du nom de Shin Jae-eun. Naturellement, les moddeurs s'en sont donnés à cœur-joie pour grandement mettre en avant la plastique de rêve de l'héroïne, de manière plus ou moins subtile. La plupart des mods les plus téléchargés montrent que le travail des moddeurs a clairement plu aux joueurs.

À noter toutefois que les mods les plus adultes ne sont visibles qu'avec un compte Nexus Mods actif. On retrouve par ailleurs d'autres mods plus innocents et pratiques pour améliorer certains éléments au niveau du gameplay ou des performances du jeu, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous. Dernière note importante avant d'entrer dans le vif du sujet : ce top 10 se base sur le nombre de téléchargements uniques de chaque mod relevé à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il sera donc certainement amené à changer au fil du temps.

10 - EVE Skinsuit SemiNude - Luzid1ty

Comme son nom l'indique, ce mod de Luzid1ty téléchargé 16 959 fois apporte un léger changement à Skin Suit d'EVE, lorsqu'on retire la tenue qu'on lui affuble sur Stellar Blade, pour mieux afficher ses attributs féminins.

9 - EVE Bigger Natural - Kaineriqa

Il n'est probablement pas utile de faire un dessin : ce mod téléchargé 25 826 fois permet de grossir lesdits attributs féminins de notre charmante héroïne et remplace dans l'exercice sa tenue de base.

8 - Deathbringers - Lyws2

Ce mod téléchargé 31 364 fois permet d'étoffer la déjà conséquente garde-robe d'EVE dans Stellar Blade en remplaçant sa tenue de base par quelque chose d'assez révélateur, avec un style qui devrait plaire aux amateurs du style vestimentaire des elfes noirs.

Crédits : Lyws2

7 - Improved Perfect Defense - andrewRCr

Premier mod, téléchargé 39 1010 fois, de ce top 10 des mods les plus téléchargés de Stellar Blade qui s'intéresse au gameplay du jeu, et non à son héroïne. Comme son nom l'indique, Improved Perfect Defense permet d'augmenter la fenêtre pour exécuter une parade ou une esquive parfaite. Un mod bien pratique, en somme.

Crédits : andrewRCr

6 - Yesgyatt's Skin Suit - yesgyatt

Comme le dixième mod ce top 10, ce mod téléchargé 46 806 fois permet de rendre la Skin Suit d'EVE plus révélatrice, avec diverses variantes, tant dans le schéma de couleurs que les proportions de notre héroïne.

5 - Latex Battlesuit - byLemi21

Un autre mod qui vient remplacer la tenue principale d'Eve par, on vous le donne en mille, une tenue en latex, qui laisse malgré tout un peu de place à l'imagination, et qui a été téléchargé 49 353 fois.

4 - Revealing Crimson Wings - Kaineriqa

Nouveau mod de Kaineriqa, téléchargé 51 039 fois, celui-ci vient modifier la tenue éponyme existante d'EVE, pour la rendre plus révélatrice qu'elle ne l'était déjà.

3 - Ultimate Engine Tweaks - P40L0X

Second mod qui relève de l'ordre pratique pour Stellar Blade et top 3 de cette liste, Ultimate Engine Tweaks de P40L0X, téléchargé 64 886 fois, ajoute ainsi au dossier racine du jeu un fichier Engine.ini permettant d'appliquer plusieurs améliorations au titre, tant au niveau des saccades que des performances ou encore au niveau de la latence des commandes. Il est également possible de le modifier à l'envi, avec un peu d'huile de coude.

Crédits : P40L0X

2 - XXTB EVE - XTGMods

Retour aux mods dédiés à EVE avec le deuxième mod le plus populaire de ce top 10. Téléchargé 127 322 fois, celui-ci permet donc une fois encore de changer le corps d'EVE, pour en augmenter de manière particulièrement drastique les proportions. Le mod se décline dans une version en littérale tenue d'EVE, ou avec un bikini.

1 - EVE with no Clothes on (Original Proportions) - byLemi21

Le meilleur pour la fin, également par byLemi21, et téléchargé 203 775 fois, le mod le plus téléchargé sur Stellar Blade permet évidemment... de voir EVE dans toute sa beauté naturelle, avec ses proportions de base. Heureusement que notre chère héroïne ne craint pas le froid...

Source : Nexus Mods