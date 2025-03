Les créateurs de World of Tanks et World of Warships font une grande annonce pour leur prochain jeu : Steel Hunters. Un titre pensé pour les fanas de mécas.

Après les tanks et les bateaux, Wargaming va changer de cap. Place cette fois aux méchas à la sauce battle royale avec Steel Hunters. Un héro-shooter en free-to-play en vue à la troisième personne mêlant JcJ et JcE, le tout agrémenté de mécaniques de Battle Royale et d’Extraction qui s'est annoncé lors des Game Awards 2024.

Les créateurs de World of Tanks et World of Warships ont ainsi annoncé que leur nouveau titre original entrera officiellement en accès anticipé à compter du 2 avril 2025 sur PC. Cette phase de test grandeur nature permettra aux développeurs de recueillir les premiers retours de la communauté et de faire évoluer Steel Hunters dans leur sens afin d’en faire « l'expérience de mecha shooter la plus engageante et la plus satisfaisante qui soit », nous annonce-t-on dans le communiqué de presse officiel.

Pour rappel, le jeu entend offrir une stimulation intensive de la puissance des mechas, que les joueurs contrôleront. Chacun de ces géants mécaniques aura son propre style de jeu, kit de compétences et système de progression afin d’offrir une variété stratégique et tactique pour tenter de suparsser ses adversaires jusqu’au point final d’extraction. Wargaming dévoilera davantage d’informations sur Steel Hunters à l’approche de l’arrivée de l’early access.