Quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué ? Quel est votre temps de jeu global ? Vous pouvez découvrir toutes vos stats avec le grand récap Steam de 2025.

La nouvelle année approche et avec elle les rétrospectives annuelles. Spotify a lancé ce mouvement il y a quelques années en exploitant les données de ses utilisateurs pour leur offrir un bilan personnalisé de leur année. Temps d’écoute, artistes favoris, titres écoutés en boucle, genres préférés… Ce concept s’est largement démocratisé et étendu à d’autres secteurs. Xbox, PlayStation et Nintendo ont tous trois proposé leur Wrapped de 2025, il ne manquait plus que Valve. Amis PCistes, voici votre moment. Le Steam Replay 2025 est désormais disponible

Votre rétrospective Steam de 2025 disponible

À combien de jeux avez-vous joué cette année ? Plus ou moins que l’année dernière ? Quelle est votre plus longue série de jours consécutifs de jeu ? Quel est votre style de jeu préféré ? Si ces questions vous ont traversé l’esprit tout au long de l’année, Valve vous apporte enfin des réponses avec sa rétrospective Steam de 2025. Grâce à ce grand récap, vous pourrez découvrir le nombre de succès déverrouillés, votre temps de jeu global et par mois, les genres que vous préférez, votre répartition entre votre PC et votre Steam Deck, et bien plus encore. Vous pourrez même comparer vos statistiques avec celles de la communauté, si le cœur vous en dit, ou même avec vos éditions précédentes.

Si vous souhaitez consulter votre recap Steam de l'année 2025, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée. Une fois connecté, vos statistiques seront générées automatiquement et presque instantanément. N’hésitez pas à partager votre bilan de l’année dans les commentaires, sauf si c’est trop honteux… mais promis on ne jugera pas. A la toute fin de votre Steam Wrapped, vous gagnerez un badge gratuit en guise de cadeau pour bien terminer l'année.

Aperçu du Steam Wrapped par le pourcentage de jeux joués

Source : Steam