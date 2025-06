Celles et ceux qui cherchent à faire de belles affaires doivent se rendre sur Steam. Un nouveau jeu gratuit vous attend en urgence. En plus, en le récupérant dans les temps, vous le garderez à vie !

Une fois n'est pas coutume, la semaine ne manque pas de jeux gratuits. Il vous reste d'ailleurs jusqu'à demain, 16h59 pour récupérer les ceux offerts sur l'Epic Games Store avant que de nouveaux ne prennent la relève. Cela dit, vous savez bien que c'est lui d'être la seule boutique en ligne à vous faire des cadeaux. Steam n'est pas en reste non plus, preuve en est son nouveau titre offert temporairement. Dépêchez-vous d'en profiter pour le garder à vie !

Un jeu gratuit délirant sur Steam

Enfin hier, nous vous faisions part du prix d'un jeu Xbox qui fait grincer des dents la plupart des joueuses et joueuses. C'est un sujet qui risque de faire de plus en plus parler quand on voit que Nintendo n'a pas eu peur d'afficher des tarifs bien à la hausse pour Mario Kart World, tandis que les rumeurs autour du coût de GTA 6 pour le consommateur inquiètent. Dès lors, on ne va pas dire non à un petit jeu gratuit, d'autant plus quand il est servi par Steam.

La plateforme de Valve a en effet un cadeau très sympa pour les amateurs de multijoueurs entre amis. Il s'agit de What The Park, une production aux airs Fall Guys. Vous y enchaînez les mini-jeux à toute vitesse pour affronter vos proches. À vous de faire preuve de vos compétences pour remporter la partie et que la gloire retombe sur vous ! Avec de premières notes positives sur Steam, ça pourrait être une belle découverte.

Car What The Pak, actuellement proposé en early access, est d'ordinaire proposé au prix de 5,89 €. Ce n'est pas un coût énorme, mais c'est d'autant plus appréciable de découvrir un jeu gratuitement. D'autant qu'il s'agit là d'une production indépendante. Cette offre Steam temporaire valable jusqu'au 24 juin, 12 heures, se présente comme une belle opportunité de se faire connaître et, pourquoi pas, d'attirer toujours plus de monde. Car, après tout, c'est un jeu multijoueur pouvant rassembler jusqu'à 8 personnes. Et plus on est de fous, plus un ri !