Et voilà, encore un jeu gratuit sur Steam ! Et cette fois, c’est une véritable petite pépite, parfaite pour la période d’Halloween qui commence très bientôt. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Le créateur de Lethal Company est de retour avec un nouveau jeu d’horreur… et il est totalement gratuit. Baptisé Welcome to the Dark Place, ce projet imaginé par Zeekerss cartonne déjà sur Steam grâce à son ambiance unique et son approche minimaliste.

Un retour aux sources pour le créateur de Lethal Company sur Steam

Si Lethal Company a révélé Zeekerss au grand public, le développeur n’en est pas à son premier essai. Avant ce succès coopératif, il s’était déjà fait remarquer sur Roblox avec plusieurs créations horrifiques. Et Welcome to the Dark Place sur Steam marque justement un retour à ces racines.

L’histoire du développement est presque aussi fascinante que le jeu lui-même. Zeekerss explique avoir commencé à travailler dessus en 2017, juste après la sortie de Silent Dark, l’un de ses tout premiers succès. Le projet a été mis de côté, puis entièrement relancé en 2019. Après huit années de maturation, le résultat est enfin là, une œuvre brute, expérimentale, et terriblement efficace sur Steam.

Une horreur textuelle qui joue avec vos nerfs

Pas de graphismes réalistes ni de monstres modélisés ici. Welcome to the Dark Place sur Steam mise sur le texte, le son et l’imagination du joueur. Chaque scène se déroule à travers des descriptions écrites et des bruitages inquiétants, qui suffisent à créer une tension permanente.

Le principe est simple, vous êtes coincé dans un cauchemar. À chaque étape, vous devez faire des choix pour tenter de vous échapper. Mais attention, une mauvaise décision peut vite tourner à la catastrophe. Cette narration interactive rappelle les vieux jeux d’aventure textuels, mais avec une atmosphère beaucoup plus pesante et moderne. L’absence d’images explicites renforce d’ailleurs la peur : tout repose sur ce que le joueur imagine. Et comme souvent, ce qu’on imagine est bien pire que ce qu’on voit.

Disponible gratuitement sur Steam, Welcome to the Dark Place affiche déjà la mention “Très positive”. Un signe fort : les amateurs d’horreur saluent sa capacité à créer la peur avec trois fois rien. Beaucoup comparent son atmosphère à celle de Silent Dark, un autre projet culte de Zeekerss sorti sur Roblox. Les avis soulignent notamment la qualité de l’écriture et la façon dont le jeu joue avec les sens sans jamais tomber dans le “jumpscare” facile. Pour un titre textuel, c’est un exploit.

