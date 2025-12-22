Valve a une nouvelle fois envie de vous gâter. Rendez-vous sur Steam pour ajouter gratuitement à votre bibliothèque 4 jeux gratuits que vous garderez ensuite à vie. Méconnus pour certains, ils sont tous bien notés. Nous pouvons donc dire que c'est une fournée qui vaut le détour. Ne passez pas à côté, surtout quand cela ne vous coûte rien.

The Deed Dynasty, l'enquête reprend sur Steam

Celui-ci, il ne faudra pas tarder pour le récupérer. Après avoir offert le premier volet en septembre dernier, Steam vous fait cette fois cadeau de The Deed Dynasty. Ce jeu en pixel art dans une ambiance noire et gothique fêtera ses dix ans dans quelques mois. Avec une évaluation « très positivie » sur la boutique, nous pouvons dire que vous pouvez foncer les yeux fermés. D'autant que le concept est plutôt original : après avoir commis un meurtre, vous devez absolument convaincre les autorités de votre innocence grâce à un système de choix complexe. À vous de jouer ! Mais faites vite, car vous n'avez que jusqu'au 25 décembre, 19 heures au plus tard, pour l'ajouter gracieusement à votre ludothèque.

© GrabTheGames, WhisperGames /

Pilgrim Adventures.

Undercroft warriors, un twin-stick shooter offert

Amateur de jeux d'arcade, Undercroft warriors devrait répondre à vos attentes ! Ce jeu gratuit de Steam n'a pas encore une grande communauté, mais il pourrait bien voir sa notoriété grimper avec cette offre. Graphiquement atypique et surtout hyper dynamique, il promet des sessions intenses pour repousser les forces maléfiques tout droit sorties des enfers. Avec son écran quadrillé et son style en pixel art, il rappelle les premières expériences vidéoludiques sur oscilloscope. Parfait pour les amateurs de rétrogaming, c'est un cadeau à ne pas louper. Pensez à le récupérer avant le 31 décembre 2025, 19 heures.

Fuzzy.

Rat Quest, un jeu de plateforme gratuit avant Noël

Ce qui est bien avec les jeux gratuits de Steam, c'est qu'ils offrent souvent l'occasion de découvrir des petites productions qui ne paient pas de mine et pourtant. Rat Quest est un jeu de plateforme très simple en apparence, mais diaboliquement addictif. Dirigez le fameux rongeur en quête de fromage. Mais gare à vous ! Derrière son esthétique en pixel art grossière se cache un titre dont la difficulté va mettre à rude épreuve les nerfs de beaucoup de joueuses et joueurs. Si vous voulez relever le défi, c'est le moment de le récupérer sur la plateforme de Valve.

100% Orange Juice, un jeu gratuit multijoueur offert sur Steam

Envie d'une expérience colorée et multijoueur ? 100 % Orange Juice vous attend sur Steam ! Ce jeu gratuit, offert depuis déjà quelques jours, est toujours disponible pour que vous le gardiez à vie avec une économie de presque 15 €. Présenté comme un jeu de plateau, les dés seront vos meilleurs alliés pour remporter la partie. Il regroupe plusieurs personnages de jeux populaires comme Flying Red Barrel ou Suguri pour des parties jusqu'à 4 joueurs en ligne. Plusieurs campagnes solo sont également proposées, de même qu'un système de cartes à collectionner qui vous donnera envie de toutes les avoir en poche. Avec 14 578 évaluations à ce jour, le titre reçoit une moyenne « très positive » des joueuses et joueurs, alors foncez !