Il faut apprendre à vivre avec son temps et ça le jeu vidéo et le milieu de l'informatique de manière générale vous le fait comprendre très souvent.

Le monde change vite mais si il y a bien quelque chose qui évolue encore plus vite (au delà des générations de cartes graphiques) c'est l'accélération au niveau des systèmes d'exploitation. C'est bien simple depuis 1985 nous avons eu le droit à 15 versions différentes de l'OS de Windows. Et Microsoft parle déjà de Windows 12 et même de Windows 13. Partant de ce postulat, Steam a pris la décision d'abandonner progressivement le support des anciennes versions. Explications.

Si vous utilisez actuellement un PC qui tourne sous Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1, alors c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Steam ne fonctionnera plus sur votre ordinateur à partir de l'année prochaine. Valve vient d'en faire l'annonce. La raison derrière ce changement pour le moins radical ? Google Chrome.

Les dernières fonctionnalités de Steam reposent sur une version intégrée de Google Chrome, qui ne fonctionne plus sur les anciennes versions de Windows. De plus, les futures versions de Steam nécessiteront des mises à jour de fonctionnalités et de sécurité de Windows uniquement présentes dans Windows 10 et supérieur

Steam et les usages de Windows

Ce changement est toutefois à mesurer en ce sens où selon la plus récente enquête sur le matériel qui est utilisé pour Steam, seuls 0,09 % des utilisateurs utilisent Windows 7, tandis que 1,43 % utilisent la version 64 bits. C'est aussi moins d'un demi pour cent pour Windows 8.1. À titre de comparaison, plus de 62% des usagers utilisent Windows 10 64 bits sur Steam. D'ailleurs il est aussi intéressant de souligner que MacOS ne représente que 2,62% des usages et Linux 1,27%. On est donc évidemment sur une prédominance de Windows.

Ce changement était inévitable puisque Microsoft lui-même a mis fin à la prise en charge de Windows 7, 8 et 8.1 en janvier dernier. Vous avez donc jusqu'au 1er janvier 2024 pour changer d'OS ou peut être vous acheter un Steam Deck. si vous n'avez pas un PC assez puissant.

De son coté, Epic a abandonné la prise en charge de Windows 7 et 8 pour Fortnite et a recommandé aux utilisateurs d'utiliser GeForce Now à la place.