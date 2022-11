L'histoire est la suivante : un développeur indépendant qui a fait une démo d'une expérience de vol façon Superman sous Unreal Engine 5 a déclaré que son travail avait été volé et mis en vente sur Steam. Une curieuse histoire qui laisse à penser qu'il manque encore quelques contrôles sur la plateforme de Valve ?

Steam : une arnaque à la démo

En avril une démo gratuite Superman est sortie en utilisant le contenu disponible sur Epic Game The Matrix Awakens. Cette dite démo est d'ailleurs toujours disponible sur le site sur itch.io. Notamment le développeur nommé Tyson Butler-Boschma a remplacé les éléments de Matrix et a ajouté un personnage type Superman pour donner aux joueurs une idée de ce à quoi pourrait ressembler un jeu vidéo sur le plus célèbre des super-héros.

C'est alors que il y a deux semaines, un fan a fait remarquer au développeur Butler-Boschma qu'un jeu strictement identique avait fait son apparition sur Steam sous le titre Heroes City Superman Edition, le tout au prix de 10,99 euros. Vous voyez venir l'entourloupe ? Après quelques recherches c'est l'évidence : son travail a été volé et revendu.

Sur son compte Twitter , Butler-Boschma a révélé que Hero Game Studios avait même commencé à le harceler en faisant un report sur YouTube pour revendiquer les droits d'auteurs de sa vidéo de la démo de Superman.

L'équipe qui a volé ma démo gratuite de Superman et qui la vend sur Steam, réclame maintenant des droits d'auteur sur mon contenu.

Ils m'attaquent et me harcèlent directement, à ce stade et je ne me sens pas en sécurité en fournissant mes informations personnelles pour une contre-réclamation…

Pour l'instant nous n'avons pas d'autres informations à ce sujet si ce n'est que la démo en question n'est plus disponible sur Steam. Reste à voir si le développeur compte porter plainte pour tout ceci.