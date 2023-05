Si un PC gaming est assez onéreux, l'avantage de celui-ci c'est de pouvoir outre les soldes profiter très souvent de jeux gratuits via Steam ou encore l'Epic Games Store. En effet assez régulièrement sur la plateforme de Valve il est possible de se mettre sous la dent de nombreuses pépites en tous genres. De l'action à la stratégie en passant par... la course.

Hotshot Racing est gratuit sur Steam

Cette fois on retrouve l'offre gratuite Steam directement sur Fantatical, une plateforme de ventes PC qui est coutumière du fait même si elle reste encore assez méconnue dans l'Hexagone. Le dit jeu est Hotshot Racing, un titre de course résolument arcade avec un gameplay ultra-rapide qui mélange notamment la gestion du drift et de belles sensations de vitesse. Le tout se déroule avec des visuels un peu rétro, sans prétention, qui permettent au passage de pouvoir accéder au jeu sur un maximum de configurations. Pas mal non ? À titre d'exemple une simple carte graphique RTX 970 avec 2 go de VRAM permet de le faire tourner de manière optimale. Sans compter seulement 8 Go de RAM pour éviter d'avoir des ralentissements. Autant dire une configuration assez abordable.

Bien loin des jeux de simulation du type Project Cars ou Asseto Corsa, Hotshot Racing ne se prend pas vraiment au sérieux et souhaite pouvoir être accesible au plus grand nombre. Sans forcément de connaissance dans le domaine du jeu ou de la course automobile. Hotshot Racing fait le choix des sensations plutôt que des mécaniques de route complexes. Au total vous retrouverez seize circuits remplis de virages et de lignes droites dans plusieurs environnements comme la côte, la jungle, les Alpes et le désert de Las Vegas. Pour profiter de la vitesse vous aurez à votre disposition les modes Contre-la-montre et Grand Prix, assez basiques mais aussi "Gendarmes et voleurs " et "Conduire ou mourir" histoire de varier les plaisir. Un peu façon Need For Speed dans les grandes lignes. Car que serait un jeu de course arcade sans course poursuite avec la police ?

Enfin car plus on est de fous, plus on rit, chaque mode est disponible en solo, en écran partagé à quatre joueurs et huit joueurs en ligne. Seul le mode Contre-la-montre est réservé au solo. Chaque joueur aura évidemment l'opportunité de jouer l'un des pilotes qui sont au nombre de 8 à savoir Keiko, Xing, Mike, Alexa, Aston, Toshiro, Marcus et Viktor. En définitrive un jeu de course arcade qui ne se prend pas au sérieux et qui permet de jouer entre ami sans se casser la tête.

Comment récupérer ce jeu gratuit ?

Pour récupérer ce jeu gratuit, rien de plus simple. Il suffit simplement de se rendre sur la page dédiée de Fantatical puis de cocher la case "s’abonner à la newsletter". Par la suite il suffit de cliquer sur "Ajouter au panier", s'identifier et lier le tout à votre compte Steam. L'offre prendra fin le mercredi 17 mai à 23h00. Il faut mieux se dépêcher.