Dès aujourd’hui, et pendant tout le weekend, il est possible de tester gratuitement trois excellents jeux indépendants avec vos amis sur Steam. Voici lesquels.

Pas de temps mort pour les joueurs PC. Jouer sans débourser un seul centime n’a jamais été aussi simple que depuis ces derniers mois. Entre les jeux gratuits Epic Games Store, les cadeaux saisonniers de GOG ou encore le programme Amazon Prime Gaming, il y a déjà de quoi faire. C’était sans compter sur Steam, qui propose régulièrement des weekend de jeux gratuits. Une nouvelle initiative qui ne dure donc que quelques jours, laissant aux utilisateurs le temps de tester quelques productions sans frais. Voici les trois heureux sélectionnés pour cette fin de semaine.

Trois jeux jouables gratuitement sur Steam

Encore un bon plan pour les joueurs PC. Depuis quelques temps maintenant, la plateforme de Valve propose une nouvelle opération visant à mettre en avant des productions parfois plus confidentielles le temps d’un weekend. Du 30 mars au 3 avril 2023, ce sont donc trois jeux qui peuvent être testés gratuitement sur Steam. Comme d’habitude, les utilisatrices et utilisateurs auront accès à l’intégralité des titres sélectionnés, aussi bien en termes de contenu que de modes de jeu. La seule condition pour en profiter ? Avoir un compte et un PC à même de faire tourner les heureux élus, qui ne sont pas très gourmands de toute manière. Voici donc sans plus attendre les trois jeux jouables gratuitement sur Steam ce weekend.

Across the Obelisk

Le premier jeu gratuit de ce weekend est un RPG mêlant deckbuilding et roguelite particulièrement apprécié des amateurs du genre. Jouable en solo comme en coop jusqu’à 4 joueurs, le titre vous invite à choisir parmi 12 personnages à débloquer qui pourront rejoindre votre groupe. Chacun a ses propres cartes, mécaniques de jeu, objets, statistiques et forces. Cela va du healer, au mage de feu en passant par le guerrier. Ce sont au total 500 cartes qui sont à améliorer et 200 objets qui sont mis à disposition pour personnaliser les héros et créer des builds différentes. Un jeu qui cumule plus de 6000 avis très positifs sur Steam mais qui n’est malheureusement pas traduit en français.

Midnight Ghost Hunt

Il cumule lui aussi des milliers d’avis très positifs et il a une interface en français. Midnight Ghost Hunt est le second jeu jouable gratuitement. Un titre de cache-cache multijoueur chaotique où vous incarnez soit un fantôme qui prend le contrôle d’objets inoffensifs, soit un chasseur qui les pourchasse à l’aide de la meilleure technologie anti-spectre. Une lutte à 4 contre 4 entre les morts et les vivants où la coopération sera de mise pour l’emporter. En tant que fantôme, glissez-vous dans n’importe quel élément du décor et bombardez vos assaillants grâce à la télékinésie. Passé minuit, la partie de cache-cache prend un autre tournant. Les spectres sont survoltés et les chasseurs deviennent chassés. Ils n’ont alors qu’un temps limité pour survivre à leur courroux.

Golf With Your Friends

Dernier jeu jouable gratuitement ce weekend sur Steam et pas des moindres. Avec plus de 37 000 évaluations positives, Golf With Your Friends est sans doute celui à essayer en premier pour peu que vous appréciez la discipline. Dans ce titre multijoueur à 12 joueurs, vous devez tester vos compétences en golf dans des parcours à thème dotés de mécaniques et de trous uniques, dont l’un consacré à la licence Worms. Plusieurs améliorations peuvent être débloquées à mesure de votre progression pour toujours plus piéger vos adversaires, comme le gel de balle, la flaque de miel et bien plus encore. Ce sont bien les trois modes de jeu qui sont disponibles lors de cet essai gratuit Steam. A commencer par le mode Minigolf, le grand classique, le mode Paniers où vous devez viser les pars et le mode Hockey où les trous sont changés par des buts.

Pour tester gratuitement ces trois jeux gratuitement, il suffit simplement de se rendre sur leurs pages Steam respectives. Juste au-dessus de l'encart permettant de les acheter, vous trouverez une case verte avec la mention « Jouer au jeu ». Il suffit d'un clic dessus et d'attendre la fin du téléchargement et hop, l'essai gratuit est à vous. Comme souvent, il n’y a aucune restriction en termes de contenus. Vous aurez accès à l’ensemble du jeu de base de chacun des titres pendant la période donnée.