Steam met le paquet avec trois nouveaux jeux gratuits. Vous pourrez même en garder un à vie et profiter d'un gros DLC. Ne tardez pas pour en profiter.

C'est l'heure de vous faire plaisir sans vous ruiner ! Comme l'Epic Games Store et Prime Gaming, la boutique de Valve vous fait profiter de bons jeux gratuits, certains à essayer pendant une durée limitée et un autre à garder à vie. L'offre ne vous attendra pas, alors hâtez-vous de tout récupérer sur Steam.

F1 25 vous invite pour des courses de haute volée sur Steam

La piste n'attend que vous sur Steam ! Parmi les jeux gratuits à essayer tout le week-end, profiter du récent F1 25. Le simulateur de course propose des circuits cultes avec des pilotes de renom. Prenez part à des compétitions emblématiques et prouver votre maîtrise de votre véhicule en remportant la victoire. Le titre est accessible gracieusement jusqu'au lundi 20 octobre, 19 heures dernier délai.

Mordhau, un jeu gratuit médiéval à essayer sur Steam

Retour sur terre avec un jeu gratuit qui n'y va pas par quatre chemins. Mordhau, le très bon slasher médiéval multijoueur, vous permet de créer votre propre chevalier pour vous lancer dans des batailles aussi violentes qu'intenses jusqu'à 64 joueurs. Sanglant et réaliste, le titre tend à vous proposer des affrontements polyvalents pour une expérience riche. Lui aussi est à essayer tout le week-end sur Steam, jusqu'à lundi, 19 heures.

Golden Light, un jeu gratuit à garder à vie

À l'approche de Halloween, voici un jeu de saison. Golden Light, le roguelike étrange et grotesque qui fleure bon la vibe PS1 est à récupérer gratuitement pour le garder à vie. Lutter contre une folie grandissante face à des créatures cauchemardesques qui en ont après vous. Le jeu s'offre à vous aujourd'hui uniquement, jusqu'à 16 heures. Pour l'obtenir, il suffit d'avoir un compte Steam et de passer par la plateforme Fanatical. En deux clics, il est à vous !

V Rising, un DLC offert sur Steam

Lui aussi va vous mettre dans l'ambiance : le jeu de survie multijoueur V Rising, iconique par son style gothique, vous offre un beau cadeau pour poursuivre votre existence de vampire avec style. Redécorez votre intérieur pour lui offrir tout le charme qu'il mérite pour Halloween grâce au pack « Haunted Nights Castle Pack ». Bougie, tentures, citrouilles... ce DLC gratuit offre tout un tas d'éléments décoratifs pour votre château. Il est à récupérer dès maintenant sur Steam.

© Tencent Games et Stunlock Studios.